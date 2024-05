GP Monaco, la conferenza stampa dei top team

Finalmente la Formula 1 arriva al celebre GP di Monaco, a casa di Charles Leclerc. La conferenza stampa apre il weekend di gara

Il Gran Premio di Monaco è uno dei circuiti più celebri e classici della Formula 1. La Ferrari apporterà ulteriori aggiornamenti proprio nel corso di questo weekend, dopo quelli di Imola parzialmente oscurati dalla spietatissima McLaren. Inoltre, proprio la McLaren sfoggerà la sua nuova livrea in giallo e verde in onore di Ayrton Senna che detiene a Monaco il record di vittorie.

Charles Leclerc, Ferrari

Il focus non poteva che essere su Charles Leclerc nel suo gran premio di casa. “Mi sento bene, è sempre una sensazione speciale la settimana di Monaco e specie per me che sono nato qui. Non vedo l’ora che arrivi questo momento ogni anno. Siamo sempre stati competitivi finora e, anche se non sempre è andata bene per me su questa pista, siano ottimisti e abbiamo lavorato tanto”, ha dichiarato il monegasco.

“Red Bull e McLaren sono forti, ma siamo vicini. Sento che qui si parte un po’ tutti da zero, ma non credo sarà molto diverso dalle ultime gare. D’altra parte credo ci possano essere delle sorprese. Io lo sarei sorpreso se non dovessimo lottare per la pole”

“Qui a Monaco c’è una maggiore valutazione dei rischi, ed è una delle cose che apprezzo di più del tracciato. Appena ti spingi un po’ più in là lo capisci e può fare la differenza. E questa valutazione dei rischi non la trovo altrove”, ha concluso.

Max Verstappen, Red Bull

La pista di Monaco è stata da sempre un po’ faticosa per la Red Bull che fatica sugli avvallamenti e i cordoli. Infatti, lo stesso Max ha detto: “Monaco è complicata e tante cose possono scombinare i piani. È una delle piste più difficili per noi. Nelle ultime annate la Ferrari è stata sempre molto forte qui e la McLaren ha fatto dei passi enormi. Qui ci possono essere delle sorprese, poi”.

A Miami e a Imola McLaren e Ferrari hanno dimostrato che la Red Bull si può raggiungere anche se serve ancora del tempo. “Dopo Miami e anche Imola è stato chiaro che gli avversari si erano avvicinati. I valori si sono avvicinati e noi dobbiamo essere al 100%, anche se non è una possibilità sempre realistica ci proviamo per trovare l’assetto migliore. Cerchiamo di mantenere sempre calma e compostezza. Sappiamo che altri si sono avvicinato, ma penso che con l’esperienza acquisita negli anni non sia facile batterci e questo ci rende pericolosi”, ha dichiarato l’olandese.

Just a bit of mischief in Monaco 💁 pic.twitter.com/Jdlw5I1lZA — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 23, 2024

George Russell, Mercedes

“Abbiamo compiuto un bel passo avanti, ma Ferrari e McLaren hanno fatto altrettanto e dobbiamo continuare a lavorare. Il team sta facendo di tutto per portare altri aggiornamenti e progredire ancora. Qui occorre trovare il punto ideale nell’assetto, la pista è complicata. Serve ritmo, adattarsi alle condizioni, quello meteo comprese. Abbiamo faticato a trovare equilibrio tra basse e alte velocità finora, ma ci aspettiamo die essere competitivi”

“Antonelli è un pilota fantastico, arriverà in F1. Lo accoglierei a braccia aperte come compagno dal prossimo anno”, ha detto Russell in riferimento alla possibilità di Kimi di approdare in Mercedes al posto di Hamilton.