Williams, totale fiducia e sostegno a Sainz

Carlos Sainz si è mostrato autocritico al termine del GP Cina, e ammette di aver molto da imparare sulla Williams FW47.

La stagione di Formula 1 2025 è finalmente iniziata, con i primi due Gran Premi disputati. Williams è tra i team, che ha sorpreso in positivo, con una vettura che pare essere nata meglio, viste le prestazioni che ha mostrato, tanto da aver permesso di portare a casa i primi punti, e di trovarsi al quarto posto in classifica costruttori. I risultati della Williams, li ha portati Alex Albon mentre Carlos Sainz, sembra far più fatica a trovare il giusto feeling con la FW47.

Tuttavia, Williams continua a mostrare totale fiducia e sostegno a Carlos Sainz. Lo si è capito a Shanghai, e al termine del GP di Cina, con il pilota che si è pentito di non aver conquistato punti, poi il team principal via radio gli manda un messaggio di sostegno: “Sì, certo sei molto più veloce. Ci riusciremo insieme”.

Poco dopo la conclusione del GP di Cina, la FIA ha squalificato i piloti della Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, e Pierre Gasly. Questo ha permesso a Carlos Sainz, di guadagnare la decima posizione e il primo punto della stagione.

Al termine della gara, lo spagnolo si è mostrato piuttosto frustrato. Ha riconosciuto di non capire, che cosa stesse succedendo. In particolare, il perché nei test ad Abu Dhabi e in Bahrain era così veloce, e ora non riesce a trovare lo stesso ritmo.

Di sicuro ora, sfruttando la breve pausa di una settimana, Carlos Sainz e la Williams lavoreranno per presentarsi al meglio alle prossime gare, sperando che questo sia solto un breve ricordo del suo esordio nel team. In fin dei conti, la tappa di Shanghai è stata la prima, che il pilota madrileno ha concluso con il team di Grove, dopo il ritiro nella gara inaugurale in Australia.

Il team continua ad avere fiducia nel pilota spagnolo, a partire da James Vowles. Il team principal, ha più volte dichiarato il suo sostegno al pilota, da poco arrivato in Scuderia. Naturalmente, nelle prossime settimane dovrà dimostrare il suo potenziale, portando la vettura a punti. In questo momento, c’è Alex Albon che sembra essere comodo, con i 16 punti conquistati e il sesto posto in campionato. Williams, è in quarta posizione con 17 punti, a pari merito con la Ferrari.

Carlos: “Ho ancora molto da imparare”

Vowles ha confermato l’appoggio al termine del GP di Cina. Carlos Sainz che ha concluso in 13° posizione, è apparso molto frustrato, per non essere riuscito a portare la vettura nella Top 10. Frustrazione, che si è percepito nelle comunicazioni via radio con il suo muretto e box.

“Credo che, la vettura sia migliorata rispetto a ieri. Da parte mia, tuttavia ho ancora molto da imparare. Credo di essere più veloce di così,” si è così lamentato Carlos Sainz, via radio al termine della gara.

Poco dopo, arriva la risposta incoraggiante di James Vowles: “Certo che sei molto più veloce. Ci riusciremo insieme“.

Con queste parole, il team principal ha voluto incoraggiare il suo pilota, affinché possa affrontare il prosieguo della stagione nel miglior modo possibile. Ora, in questi prossimi dieci giorni di pausa, Carlos Sainz lavorerà per analizzare cosa non ha funzionato, e continuare a imparare qualcosa dalla vettura, per tornare in pista in una forma migliore. Sicuramente ci vorrà del tempo, affinché lo spagnolo riesca ad adattarsi alla FW47, una vettura che non gli è ancora del tutto familiare. Situazione che potrà migliorare, nel corso della stagione, Gran Premio dopo Gran Premio.