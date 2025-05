GP Miami, Norris: “Sono pronto a qualsiasi meteo”

Norris sempre in forma: anche a Miami si dimostra velocissimo ma cede la pole position per il GP a Verstappen

Lando Norris sfiora la pole position nel GP di Miami: ancora una volta il britannico è tra i più veloci sul circuito della Florida. La posizione al palo gli scappa per appena 65 millesimi, ma il numero quattro ha sotto il sedile una monoposto degna del suo talento, dunque tutto potrebbe cambiare durante la gara di domani. Pareggia i conti con il compagno di squadra: in qualifica il confronto è attualmente di tre a tre. Piastri, difatti, partirà una fila indietro rispetto al pilota di Bristol.

Problema meteo? Non per Lando!

“Complimenti a Max, soprattutto perché ora è un papà!” afferma Norris post qualifica. “Speravo rallentasse un po‘, ma chiaramente non è successo. Sono contento dei progressi fatti quest’oggi: a livello personale e con la macchina. Però Max, ancora una volta, ha fatto un giro alla Max, congratulazioni a lui. Sono comunque contento ed entusiasta per domani”.

Sul bloccaggio alla curva 17, che gli è sicuramente costato la posizione al palo: “È un peccato quando succedono queste cose, non sono riuscito a essere proprio perfetto nel mio giro. Però il passo c’è, e la vettura mi ha dato delle buone sensazioni. Mi sono sentito meglio questo weekend rispetto a quelli precedenti. Non sono riuscito a mettere tutto insieme, però è andata così. Max è in pole, io sono secondo, capiremo cosa fare in curva 2!”.

Una giornata dalle condizioni meteo imprevedibili. Infatti, nella Sprint vi è stato l’uso di gomme intermedie, con posticipo e successiva asciugatura della pista. Le qualifiche si sono svolte più regolarmente. A proposito, Norris dichiara: “Non mi dispiace né che sia asciutto, né che sia bagnato. Al momento a Miami sembrano essere un po’ imprevedibili le condizioni meteorologiche, quindi sono pronto a entrambe le situazioni“.