GP Miami, Antonelli: “Spero in una bella gara domani”

Dopo la storica pole nella qualifica sprint, Antonelli conquista la terza posizione nella qualifica del GP di Miami

Dopo la pole position nella qualifica sprint, Andrea Kimi Antonelli regala un’altra fantastica prestazione. Il piccolo talento della Mercedes Antonelli conquista la terza posizione nelle qualifiche del GP di Miami, che gli vale la seconda fila nella gara di domani. Davanti a lui il pilota McLaren, Lando Norris, vincitore della sprint corsa questo pomeriggio. Nella prima posizione troviamo invece un super Max Verstappen.

Solid starting positions for the Miami GP

Already excited for tomorrow pic.twitter.com/7gAsDcouY5 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 3, 2025

Tra emozioni e delusioni

“Questo weekend è stato bello, sono stato deluso stamattina però sono contento di come ho reagito” ha dichiarato Kimi Antonelli post qualifiche ai microfoni di Sky. “Ho faticato durante le qualifiche e non ho avuto un giro pulito, però l’ultimo è stato molto buono quindi sono contento. Ho esagerato un po’ al primo giro però é stato buono” ha poi aggiunto il giovane bolognese. Quest’ultimo soddisfatto della sua prestazione di oggi, nonostante la delusione per la Sprint. Una pista, quella di Miami, che il pilota prima di questo weekend aveva guidato solo al simulatore. Ma che, al contempo, è riuscito a dimostrare quanto ciò possa non essere un problema.

“Gli altri sono molto vicini. Se riesci a guadagnare centesimi, puoi guadagnare tante posizioni. E’ importante mettere tutto insieme e per ora ci sono riuscito. Spero di riuscire a fare una bella gara anche domani” ha poi concluso il pilota italiano. Domani Antonelli partirà dalla terza posizione, in seconda fila, davanti al compagno di squadra George Russell che partirà quinto. Un’ottima performance per la Mercedes questo weekend, che possa definitivamente essere consacrata con la gara di domani?