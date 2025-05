GP Miami, Verstappen: “È stata una grande qualifica”

Terminate definitivamente le qualifiche del GP di Miami: Verstappen in pole!

In un weekend segnato dalla Sprint, Max Verstappen conquista la pole nelle qualifiche del GP di Miami. Ancora una volta “Super Max” dimostra la sua costanza e piazza la sua monoposto nella prima casella. Posizione da cui partirà anche nel Gran Premio di domani. Una sorpresa soprattutto dopo il dominio McLaren, con Norris che però riesce a piazzare la sua monoposto Papaya in seconda posizione. Subito dietro un grande Kimi Antonelli. Un’ottima notizia per il quattro volte iridato, soprattutto in seguito al risultato amaro della Sprint Race di qualche ora fa. Che riesca a mantenere la posizione anche alla fine della gara di domani? Solo crono potrà dircelo, ma una cosa è certa: con questa qualifica, Verstappen ha confermato, ancora una volta, il campione che è.

Le dichiarazione post-qualifiche di Verstappen

Durante una settimana già meravigliosa per l’olandese, arriva anche il miglior tempo a Miami. Ancora una volta, una performance magica da parte di Max Verstappen che si mostra entusiasta ai microfoni di Sky: “Sì, è stata una grande qualifica. Abbiamo migliorato la vettura in un certo modo, sicuramente rendendola migliore. Onestamente nel Q3 siamo riusciti a migliorare ogni tentativo, cercando di trovare il limite. Ho avuto un piccolo spavento in curva 1 durante il mio ultimo giro, abbiamo perso un pochino di tempo lì. Quì è molto complicato far funzionare bene le gomme per tutto il giro, ma alla fine è andata bene e, ovviamente, sono molto contento della pole. Sono le qualifiche, ma devi comunque attaccare fino all’ultima curva. Per domani dobbiamo aspettare di vedere quale sarà il meteo per scoprire che passo avremo, ma partiremo dalla posizione di partenza e questo è sempre positivo. La gara sarà una storia diversa, noi cercheremo di dare il massimo con tutto quello che avremo a disposizione“.

