GP Miami, qualifiche: Max la fa di nuovo!

Ancora una volta Super Max: imbattibile sul tracciato di Miami durante le qualifiche il 4 volte iridato, partenza al palo nel GP di domani

Dopo una Sprint piena di sorprese, a Miami si torna in pista per le qualifiche in vista del GP di domenica. Come in tutte le ultime gare, sono Norris e Piastri i grandi favoriti per la pole position, con un Verstappen comunque sempre in agguato e un Antonelli fresco di prima pole. È proprio l’olandese a ricordarci perché sia un 4 volte Campione del Mondo: contro due McLaren sempre velocissime, riesce comunque a portare a casa la posizione al palo per la gara di domani.

Another Max masterclass Here’s your starting grid for tomorrow’s Miami Grand Prix #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/H0uSDb0SE5 — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

Q1: Sprofondo rosso… o quasi

La sessione parte con 15 minuti di ritardo in seguito a quanto accaduto nella Sprint di qualche ora fa. Il primo a far segnare un crono è Gabriel Bortoleto in 1.28:674, subito migliorato di 3 decimi dal compagno di squadra. La maggior parte dei piloti è in pista con mescola usata. Continuano a migliorare i tempi e dopo 3 minuti risulta essere Albon il più veloce, seguito da Alonso e Sainz. Diventa, successivamente, il migliore nella classifica Piastri, con Verstappen e Norris alle spalle: mancano solo 4 piloti a completare un giro.

Si continua con un secondo giro su pneumatici freschi, con netti miglioramenti da parte di tutti. Hadjar, difatti, si porta temporaneamente secondo, Sainz primo. Fantastico crono di Antonelli, alla caccia della pole “ufficiale”. Bortoleto momentaneamente quinto, mentre il francese della RB scende in nona. Ferrari entrambe in zona eliminazione, poi migliorati ma pericolosamente in basso in classifica (9° Leclerc, 15° Hamilton). Superano il numero 12 sia Verstappen che Piastri, non Norris che si posiziona alle spalle dell’ex compagno spagnolo.

Ultimi tentativi: Russell si porta terzo, Leclerc torna in nona posizione, alle spalle di Bortoleto, Gasly 15°. Sesta posizione per Hadjar, che fa scalare il monegasco. Anche Albon, con un quarto posto, e Hamilton con l’ottavo, costringono il numero 16 ad avvicinarsi alla zona eliminazione. Tuttavia il pilota Ferrari può stare tranquillo con il crono numero 12: si salva, eliminati Hulkenberg, Alonso, Gasly, Stroll e Bearman. Clamoroso exploit di Bortoleto, dentro in Q2.

Q2: Sprofondo rosso… questa volta davvero

Primo tentativo, parte subito benissimo Verstappen. Il neopapà stampa un 1.26:643. Tuttavia non basta per tenere a bada le due McLaren, che migliorano di 1 e 3 decimi il suo tempo. Benissimo anche Antonelli, terzo. Il talentino italiano si sente ispirato dopo la bellissima prestazione del venerdì. Bene ma non benissimo le Ferrari, in settima e ottava posizione. Da segnalare anche le prestazioni di Albon e Sainz, rispettivamente quinto e sesto.

Per gli ultimi 3 minuti, i piloti ritentano un crono: tutti tranne Piastri, sicuro di passare il taglio senza smarcare un nuovo treno di gomme. Norris, invece, scende in pista con mescola usata. Hamilton rischia l’eliminazione dopo il crono di Hadjar, trovandosi 11esimo senza migliorarsi. E difatti viene eliminato. Si migliora bene Russell, terzo, mentre nessun altro riesce nell’impresa. Si salva così Esteban Ocon che porta la Haas in Q3. Leclerc si salva in ottava posizione. Eliminati Hadjar, Hamilton, Bortoleto (autore di una grande qualifica), Doohan e Lawson.

Q3: Quando c’è Max… Verstappen conquista le qualifiche del GP di Miami!

Ultimi 12 minuti di qualifica in quel di Miami. Solo in 4 escono con pneumatici usati, le due Williams, Tsunoda e Ocon. Buon primo crono per Verstappen, che non viene battuto né da Piastri, né da Norris. Tuttavia il distacco è minimo: 3 millesimi dal britannico, 17 dall’australiano. Quarto tempo per Antonelli, sempre molto in forma: Russell sesto. Leclerc rientra ai box per un errore in curva 19: brutto momento per il team di Maranello.

Si passa all’ultimo colpo per tutti: inizia Tsunoda, seguito da Super Max. Verstappen che riesce ancora a migliorarsi, mentre Norris no: il numero 1 abbassa di 2 decimi il proprio tempo, il numero 4 resta secondo. Allo stesso modo Piastri non si migliora, Antonelli si: è il bolognese ad accaparrarsi la terza posizione, quarto l’australiano. Russell quinto, sesta e settima la Williams con Sainz davanti ad Albon, Leclerc ottavo, Ocon nono e Tsunoda decimo.