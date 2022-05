GP Miami, Leclerc: “Domani dobbiamo completare l’opera”

Una prima fila monopolizzata dalla Ferrari per la partenza del Gran Premio di Miami: Charles Leclerc firma la pole position e Sainz lo segue vicinissimo

Una qualifica combattuta fino alla fine quella che si è appena conclusa a Miami. E la prima pole position di questo nuovissimo appuntamento di Formula 1 viene conquistata da Charles Leclerc. Tra la Ferrari e la Red Bull è stata una lotta infinita, con i quattro piloti separati da pochi centesimi di secondo. Ma alla fine, anche grazie a un fatale errore che ha compromesso l’ultimo giro di Verstappen, il monegasco è riuscito a registrare il miglior tempo. Seguito dal compagno di squadra Carlos Sainz, per uno straordinario 1-2 Ferrari in griglia di partenza.



“E’ incredibile essere qui e vedere quanto lo sport sia cresciuto negli ultimi anni.” commenta Leclerc dopo le qualifiche, accolto dall’affetto del pubblico di Miami. “Vedere così tanti tifosi sugli spalti ci motiva parecchio. E anche tanti tifosi della Ferrari. E’ fantastico“. Con la pole position conquistata oggi, Leclerc avrà l’opportunità di rimediare al disastroso epilogo di Imola: “L’ultimo weekend non è stato grandioso per me.” afferma infatti. “Ho commesso un errore in gara, ma oggi è andata bene“.

In generale, per la Ferrari questa potrebbe essere un’ottima occasione per confermare la doppietta Rossa che oggi ha monopolizzato la prima fila: “Partiamo dalla pole e dobbiamo completare l’opera domani.” dichiara il monegasco. La lotta con Red Bull sarà serrata, come ammette lo stesso Leclerc. Ognuna delle due vetture ha il proprio punto di forza, e la battaglia è veramente vicina: “Loro sono estremamente veloci in rettilineo, mentre noi siamo veloci in curva. Sarà una sfida e una battaglia dura domani. Speriamo di prevalere noi“.