GP Miami, Verstappen: “Sorprendente essere così competitivi”

Max Verstappen chiude con il terzo crono le qualifiche del GP di Miami. Ci si aspettava un po’ di delusione, il classe ’97 invece è fiducioso e “non vede l’ora che sia domani”

Le qualifiche del GP di Miami confermano nuovamente la lotta ravvicinata fra le Red Bull e le Ferrari. Questa volta a gioire sono quelli di Maranello con una prima fila tutta rossa, mentre a farne le spese è stato Max Verstappen. L’olandese manca il secondo colpo nel Q3 perdendo la possibilità di giocarsela con il monegasco; ciononostante per la gara rimane fiducioso: “Domani avremmo la nostra possibilità”.

IL COMMENTO A CALDO

“Nel complesso sono piuttosto soddisfatto. Ieri avevo fatto quattro o cinque giri, e la giornata di oggi l’ho usata per prendere confidenza con la pista e per trovare un buon bilanciamento della monoposto. Essere così competitivi in qualifica è stato abbastanza sorprendente, perché questo è un tracciato difficile da apprendere. Chiaro, si vuole sempre essere in pole però, guardando da dove partivamo, penso che il lavoro fatto sia stato buono”, le parole del campione del mondo.

MAX: “To be that competitive in qualifying I was actually surprised. I think we did a really good job, but we have to start making the weekends a little less difficult” #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/DoTE60h28l — Formula 1 (@F1) May 7, 2022

“In generale dobbiamo cercare di iniziare a renderci i fine settimana un po’ meno difficili, così invece è invece complicato. Per domani però abbiamo una opportunità; abbiamo una buona velocità di punta e la macchina è ottima. Non vedo l’ora che sia domani. (…) In gara possono succedere tante cose, farà ancora più caldo di oggi e per le gomme potrebbe essere più pesante. Vedremo come si comporteranno”.