GP Miami: la griglia di partenza

È il Cavallino Rampante che si porta a casa la prima fila nel GP di Miami. A scattare dalla pole position sarà la monoposto #16 di Charles Leclerc che, grazie a un grandissimo ultimo settore, è riuscito a mettere le ruote della sua F1-75 davanti a Carlos Sainz, secondo sulla griglia di partenza.

Dalla terza piazzola della griglia di partenza scatterà Max Verstappen, che ha dovuto abolire il giro veloce a causa di un errore nel primo settore, seguito dal compagno di squadra, Sergio Perez, quarto.

La quinta posizione è occupata dall’Alfa Romeo di Valtteri Bottas che ha piazzato la sua vettura davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, sesto, all’Alpha Tauri di Pierre Gasly, settimo, e all’unica McLaren entrata nella Q3, quella di Lando Norris, ottavo.

Chiudono la top ten della griglia di partenza del GP di Miami Yuki Tsunoda, nono, e Lance Stroll, decimo.

Nonostante le premesse della vigilia e, con Ocon già fuori dalla sessione, Alpine aveva riversato tutte le sue speranze su Fernando Alonso che, 11esimo, non è riuscito a superare l’ostacolo della Q2. Lo spagnolo, domani, scatterà dalla sesta fila con al suo fianco George Russell, 12esimo.

La settima fila è occupata dall’Aston Martin di Sebastian Vettel, 13esimo, seguito dalla McLaren di Daniel Ricciardo, 14esimo. L’australiano, proprio nel suo ultimo giro in Q2, non è riuscito ad avvicinare la sua prestazione a quella del suo compagno di squadra, sempre più leader della squadra.

CHARLES: “It’s amazing. Today went well, we’re starting on pole so we need to finish the job tomorrow” #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/7TVDMEHuTy

— Formula 1 (@F1) May 7, 2022