GP Miami, la conferenza stampa dei top team

Con la classica conferenza stampa prende il via il GP di Miami. Un appuntamento nuovo ed entusiasmante per i piloti che si apprestano a scendere in pista intorno all’Hard Rock Stadium

A Miami il fine settimana si apre con le dichiarazioni dei piloti pronunciate in occasione della conferenza stampa. I protagonisti hanno anticipato con le parole quello che si aspettano da un GP totalmente nuovo. Alla sfida posta da un tracciato inedito con cui prendere confidenza, si aggiunge anche la challenge di correre con temperature davvero roventi che, durante le tre giornate, dovrebbero arrivare a toccare i 32 gradi.

FERRARI

Charles Leclerc ha commentato così l’errore alla Variante Alta che gli era costatano il podio nell’appuntamento di casa: “Ad Imola ho fatto un errore che ci è costato qualche punto, dove invece di finire terzo sono arrivato sesto. Non è stato positivo soprattutto considerando la posizione in cui siamo quest’anno. Ho guardato cosa è andato storto, ed in quel frangente sono stato semplicemente troppo ottimista. Ora si deve voltare pagina e concentrarsi sul futuro”.

“Fin dall’inizio della stagione abbiamo dimostrato di essere sempre lì in una battaglia ravvicinata con la Red Bull. Non so chi starà davanti questo weekend, ma sicuramente avremmo la nostra possibilità di vincere se faremo tutto alla perfezione. Per questo focalizziamoci su noi stessi e speriamo di portare a casa una vittoria”, sul GP che è alle porte.

“La mia mentalità ora che sono il leader del campionato non è cambiata, ovvio che mi sento meglio rispetto a quando lottavamo per posizione meno entusiasmanti. Chiaramente sapendo che hai l’opportunità di vincere ogni volta che arrivi per correre una tappa è una cosa che mi fa sorridere. Al di là di questo però il mio approccio non è cambiato. Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo già fatto, e se continueremo così sono sicuro che potremmo fare grandi cose”.

“Non sono stato a pensare molto alle ultime due gare. Quando succede qualcosa come ad Imola fuori dal tuo controllo devi mettertelo alle spalle, perché non avresti potuto fare nulla di differente. Ci sono state le prime ventiquattr’ore dopodiché per me il capitolo era chiuso. Ho cominciato subito a concentrarmi e prepararmi per Miami”, le parole di Carlos Sainz.

“Il passo che sta tenendo la Red Bull in questo momento non è una preoccupazione, bensì una sfida che noi accogliamo. Siamo in lotta con uno dei migliori team della Formula 1, ci sono state occasione in cui loro erano loro davanti di qualche decimo ed occasioni in cui lo eravamo noi. Dobbiamo fare in modo che la bilancia penda più dalla nostra parte rispetto alla loro. La corsa allo sviluppo inizierà e le cose diventeranno sempre più emozionanti. Dovremmo cercare di sfruttare al meglio ogni opportunità a partire proprio da questa”.

RED BULL

“Diciamo che abbiamo grande fiducia di essere in lotta, ovviamente però dipenderà da tanti fattori. Ci saranno delle temperature altissime, e finora non abbiamo ancora corso in queste condizioni. Dovremmo vedere come si adatteranno le vetture. Sarà interessante vedere i livelli di aderenza con l’asfalto che in alcuni punti sembra che si stia un po’ aprendo”, così Sergio Perez.

“Vuoi sempre un fine settimana come quello di Imola però non sempre può essere così. Vediamo quello che riusciremo a fare qui, pensiamo di avere una buona macchina e di poter ottenere un altro buon risultato. La pista è nuova, ci sono tante cose che possono andare storte ed altre che possono andare bene. Bisogna capire cosa funziona cercando di familiarizzare con il circuito e le condizioni del suo asfalto, per poi decidere il da farsi con lo scopo di simulare quel che abbiamo fatto ad Imola”, le dichiarazioni di Max Verstappen.

Per quel che riguarda il tracciato del GP di Miami: “Penso che le curve veloci siano belle, i rettilinei sono molto lunghi e anche sezioni un po’ più strette che potrebbero essere interessanti. Vedremo quale sarà l’assetto ideale per coniugare le due nature della pista“.

MERCEDES

Alla vigilia Lewis Hamilton ha esordito in questo modo: “Potete aspettarvi che cercheremo di fare del nostro meglio. Stiamo lavorando il più possibile, avremmo una nuova ala anteriore ma non ho grandi aspettative“. Sollecitato invece in merito alle nuove regole sui gioielli: “Non ho molto da aggiungere rispetto a quanto detto l’ultima volta. Questa regola mi sembra un passo indietro, credo che sia una questione sciocca e superflua. Io sono qui per parlare con Mohammed [Ben Sulayem] essere un alleato della FIA, ci sono argomenti più grandi“.

“Quando ero stato qui lo scorso ottobre era ancora sostanzialmente un parcheggio, ora invece può ospitare uno degli più spettacolari eventi sportivi al mondo. Sono rimasto colpito dal lavoro che hanno fatto, essendo un pilota non vedo l’ora di andare in pista. Credo che sia un circuito che sia un mix con sezioni ad alta velocità ed altre più lente (come fra le curve 10 e 14) ed impegnative”, così invece George Russell.

Il giovane classe ’98 ha poi continuato dicendo: “Abbiamo alcune cose da provare questo fine settimana. Non penso che ci sia una bacchetta magica ma quello che portiamo potrà darci un’indicazione sulla direzione che dobbiamo prendere per il futuro. Credo che le prossime settimane saranno fondamentali per comprendere il problema e per trovare una soluzione. Siamo al punto in cui abbiamo la fiducia che nelle gare che verranno potremmo trovare la chiave di volta, però per averne la certezza dovremmo aspettare”.