GP Miami: caschi pazzeschi per alcuni piloti. Qual è il migliore?

Neanche le incessanti polemiche a riguardo hanno fermato lo svolgimento di questo evento. Un appuntamento tanto atteso, di cui si parlava da tanto, perché si tratta anche di un nuovo passo per avvicinare ulteriormente l’America al Circus. Tutto quindi procede secondo i piani di Liberty Media. La Formula 1 sbarca a Miami per la prima volta nella sua storia e ciò è stato fonte d’ispirazione per gli stessi piloti che hanno sfoggiato caschi davvero originali per l’occasione.

ʀᴇᴀᴅʏ ғᴏʀ ᴍɪᴀᴍɪ 🌴🦩

This is one of my favorite helmet designs up to now and I can’t wait to take it out on track 🤩 🚀

More info on this helmet and the special collection 👉 https://t.co/g5UMk96nhi pic.twitter.com/CrVJ86p9OZ

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 3, 2022