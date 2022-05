GP Miami, FP2: Russell firma il miglior tempo, problemi per Ferrari e Red Bull

Fra i due litiganti il terzo gode: Ferrari e Red Bull chiudono questa prima giornata con una nota dolce-amara, mentre Mercedes primeggia con Russell

Una seconda sessione di prove libere ancora travagliata in quel di Miami. Sotto il sole rovente della Florida George Russell registra il miglior tempo delle FP2, seguito da Leclerc e da Sergio Perez. Se per la Mercedes questa si è mostrata una grande prova di forza, non si può di certo dire lo stesso per Ferrari e Red Bull, entrambe rimaste senza uno dei due piloti. Max Verstappen, infatti, è sceso in pista soltanto passata la prima mezz’ora, per la decisione di sostituire il cambio sulla sua RB18. Tuttavia, non è riuscito a concludere neppure un giro: un principio di fiamme ai freni lo ha costretto a tornare immediatamente ai box.

Carlos Sainz, invece, è stato l’autore della prima bandiera rossa di questa sessione. Lo spagnolo, che al momento deteneva il giro più veloce in 1’30″963, ha perso la vettura ed è andato a muro in curva 14. Non è stata l’unica interruzione di questa seconda sessione di prove libere: a poco più di dieci minuti dal termine, Nicholas Latifi ha parcheggiato la sua Williams in curva 9. A seguito di problematiche che lo hanno costretto a fermarsi.

A chaotic end to the second session of practice in Miami! 😅#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/7ivbC6TG6M — Formula 1 (@F1) May 6, 2022

RUSSELL FIRMA IL MIGLIOR TEMPO DELLE FP2

Al termine delle FP2 la miglior prestazione resta quella di George Russell in 1’29″938. Mentre il compagno di squadra Lewis Hamilton si trova alle spalle di Leclerc e Perez, in quarta posizione. Segue una classifica abbastanza eterogenea: nella top 10 figurano le due Alpine in quinta e nona posizione, seguite dalla McLaren, una AlphaTauri, l’unica Alfa Romeo in campo (a seguito dell’incidente di Bottas) e la Hass di Kevin Magnussen in decima posizione.

Questa la classifica finale delle FP2 a Miami: