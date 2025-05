È nata Lily, la figlia di Max Verstappen e Kelly Piquet

Max Verstappen e Kelly Piquet annunciano la nascita della loro figlia Lily

Max Verstappen e Kelly Piquet hanno annunciato, attraverso i propri canali social, la nascita della loro primogenita. La coppia ha svelato al mondo il nome della piccola: Lily. “I nostri cuori sono colmi di gioia come non mai – sei il nostro regalo più grande. Ti amiamo molto“, si legge nella didascalia che accompagna alcune foto in cui Max e Kelly appaiono insieme alla loro bambina appena nata. L’olandese diventa così il secondo pilota attualmente in griglia – dopo Hülkenberg – a essere papà.

Per tutta la durata della gravidanza, la coppia ha sempre mantenuto un certo riserbo. Soltanto lo scorso 6 dicembre aveva rivelato, tramite i social, di essere in attesa del loro primo figlio. A febbraio, in occasione di un baby shower organizzato da alcuni amici, diversi indizi avevano fatto intuire che fosse in arrivo una bambina.

La compagna di Max Verstappen, Kelly Piquet, è la figlia del tre volte campione del mondo Nelson Piquet. La coppia è insieme stabilmente dal 2020. La modella, con doppia cittadinanza brasiliana e olandese, ha una figlia, Penelope, nata dalla sua precedente relazione con l’ex pilota della Red Bull, Daniel Kvyat. Nonostante ciò, tra Max e “P” – com’è solito chiamarla – si è già instaurato da tempo un forte legame.

Max è arrivato a Miami, in tempo per le FP1

Il pilota della Red Bull è arrivato a Miami soltanto da poche ore, ma giusto in tempo per le prove del venerdì che inizieranno quando in Italia saranno le 18. Infatti, giovedì mattina la Red Bull aveva pubblicato il seguente comunicato: “Max Verstappen non parteciperà al media day nella giornata di giovedì 1 maggio, a Miami, perché lui e la sua compagna Kelly Piquet aspettano un bambino. Tutto va bene e venerdì sarà in pista per il weekend di gara“.

Mentre l’altro pilota-papà, Nico Hülkenberg, scherza augurandosi che SuperMax non sia “un buon dormiglione” – consapevole delle notti insonni che lo attendono – ci si chiede che tipo di padre sarà il campione olandese. Una domanda più che legittima, soprattutto alla luce del complesso rapporto con il padre Jos, noto per essere stata una figura estremamente severa e autoritaria durante l’infanzia e la formazione sportiva di Max.

C’è chi dice che, dopo la nascita di un figlio, un pilota perda un secondo al giro. Ma Verstappen ha già assicurato che il suo modo di correre resterà lo stesso. Il campione in carica, del resto, ci ha abituato a tutto. In un momento in cui la Red Bull si vede costretta a rincorrere una McLaren sempre più competitiva, magari l’arrivo di un figlio potrebbe dargli quell’extra boost necessario per rilanciarsi nella corsa al titolo mondiale.