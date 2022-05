La Mercedes cambia abito: nuovi colori sulla W13

Mercedes e FTX uniti per beneficienza. A Miami una nuova livrea che poi sarà messa all’asta

In vista del weekend di gara a Miami, new entry nel calendario mondiale, l’artista Mad Dog Jones ha collaborato con la scuderia Mercedes e FTX, azienda di criptovaluta, sponsor del team di Stoccarda, per la realizzazione di alettoni speciali. Il tutto a scopo benefico. I partner in questione sono infatti impegnati in una raccolta fondi promossa da Mission44 dello stesso Lewis Hamilton destinata a sostenere la diversità nel mondo del Motorsport.

Su Twitter, dove le prime foto del nuovo “abito” sono apparse, non si è fatto attendere l’apprezzamento di fan e tifosi, che si aspettano anche un miglioramento tecnico di Mercedes, grazie agli aggiornamenti portati in Florida.

Sembrerebbe infatti che gli ingegneri del team anglo-tedesco siano riusciti a risolvere parte dei problemi che ne hanno pesantemente condizionato il rendimento fino a questo momento, alleggerendo la vettura e progettando un nuovo fondo per ridurre il fenomeno del porpoising.

Scoprite i nuovi colori della Mercedes!

Giallo, arancione, indaco, rosa, nero, rosso: questi i nuovi colori apparsi sulla W13 sbarcata a Miami. Gli occhi indiscreti delle telecamere hanno infatti immortalato l’originale livrea delle Frecce d’Argento, pronte a riscattarsi dopo settimane complicate in pista. In un tweet del giornalista sportivo Albert Fabrega, se ne possono apprezzare bene i dettagli:

Detalles de la nueva ala trasera de Mercedes. Baja carga. Vaya decoración. Details of @MercedesAMGF1 new rear wing. Low downforce. What a livery #F1Miami #f1 pic.twitter.com/CSWz99ojsb — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) May 5, 2022

Ma l’iniziativa non finisce qui: gli stessi alettoni saranno messi all’asta dopo la gara. Inoltre, Mercedes ha anche promosso un concorso mirato a un sempre maggiore coinvolgimento dei fan in tutto il mondo, che prevede la messa in palio di veri e propri cimeli digitali da collezione. Il direttore commerciale del team, Richard Sanders, ha dichiarato: “Trovare modi nuovi e innovativi per interagire con i nostri fan in tutto il mondo è una priorità chiave per noi. La raccolta di cimeli è sempre stata una parte importante nel seguire la propria squadra sportiva e siamo entusiasti di creare questi fantastici oggetti da collezione digitali che sbloccheranno anche nuovi modi per i fan di essere più vicini al team di F1 Mercedes-AMG Petronas“.

A parlare è stato anche Avi Dabir, Vice President of Business Development di FTX.”FTX è entusiasta di collaborare con il team a questa asta […] Ci auguriamo che questa collezione esclusiva, insieme a tutti gli entusiasmanti eventi che abbiamo programmato a Miami per la settimana della gara, sia un’esperienza straordinaria per i collezionisti di NFT e i fan di lunga data della F1 che vogliono far parte della storia delle corse“, ha dichiarato.