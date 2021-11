GP Messico, Bottas sorride: “Un giro perfetto nel Q3″

E’ Valtteri Bottas il poleman del Gran Premio del Messico, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2021

Valtteri Bottas centra la sua quarta pole position stagionale a Città del Messico grazie a un perfetto primo giro nel Q3, utile a mettersi alle spalle anche il compagno di squadra Lewis Hamilton. Duo Mercedes che sorprende una Red Bull quasi certa di poter centrare la prima fila dopo tre turni di prove libere dominati.

Il prossimo pilota Alfa Romeo ha sottolineato il grosso passo avanti compiuto dalla sua W12 dopo le migliorie al setup e l’aumento delle temperature. La vettura è così riuscita a sfruttare a pieno la gomma nuova e abbassare nettamente i riferimenti cronometrici: “E’ stato un giro speciale quello del primo tentativo”, dichiara il finlancese a margine del turno di qualifica.

UNA POLE POSITION DA DIFENDERE DOMANI AL VIA

“Nel secondo giro (del Q3 ndr.) non sono riuscito a mettere assieme gli stessi settori ma il primo tentativo del Q3 penso sia stato uno dei miei migliori giri di sempre. Stamattina eravamo già messi bene a sufficienza, ci mancava solo un po’ di passo nel primo giro. Le temperature più alte nel pomeriggio ci sono venute incontro e siamo riusciti a ottimizzare tutto l’assetto. E’ stato grandioso guadare la macchina oggi.”

In vista di domani qualche preoccupazione in più deriva dalla partenza. Il lungo rettilineo iniziale potrebbe favorire lo slancio dei piloti alle spalle, Verstappen in primis che scatterà proprio alle sue spalle: “Senza dubbio il rettilineo qui è molto lungo e chi sta dietro potrebbe avere un’opportunità. Dovremo cercare di partire bene, comunque come team è fantastico avere due macchine davanti. Proveremo a mantenere entrambe le posizioni.”