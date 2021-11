GP Messico: la griglia di partenza definitiva

Bottas è poleman grazie a un super giro. Dietro di lui, Hamilton e Verstappen. Ferrari sesta e ottava

Le qualifiche messicane si aprono con uno spaventoso incidente di Lance Stroll all’ultima curva, fortunatamente senza conseguenze per il pilota della Aston Martin, che esce illeso dalla monoposto danneggiata. Dopo lunghi minuti di stop e battaglie sul millesimo, un altro colpo di scena infuoca gli animi: sul tracciato dell’Autodromo Hermanos Rodrìguez, dove la favorita è la Red Bull, è invece Valtteri Bottas a segnare il giro più veloce di tutti, per la prima volta in terra messicana, seguito dal compagno di team Lewis Hamilton e Max Verstappen. Una prima fila tutta Mercedes.

In quarta piazzola troviamo Perez, che butta una grande occasione con un errore proprio sul finale del Q3, finendo per rovinare il suo ultimo tentativo di migliorare il proprio crono.

¡BOTTAS TAKES POLE IN MEXICO! 🎉@MercedesAMGF1 lock out the front row with Hamilton in P2, while Verstappen takes P3 #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/nSmq3ajIzz — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

WEEKEND ALL’INSEGNA DI SOSTITUZIONI E PENALITA’

Ottima prova per AlphaTauri, con Gasly quinto e Tsunoda nono (dovrà però scontare la penalità per aver sostituito componenti della Power Unit e partirà quindi dal fondo); Ferrari in sesta e ottava posizione, con Sainz e Leclerc rispettivamente. McLaren in settima posizione con Ricciardo e in decima con Norris, che, a causa della sostituzione di alcune componenti della sua PU, domani partirà dal fondo della griglia.

Giornata di penalità anche per George Russell, che, dopo essere riuscito a entrare ancora una volta in Q2, si classifica 13esimo, ma domani dovrà scontare 5 posizioni di penalità per la sostituzione del cambio. L’inglese partirà dunque dalla 17esima piazzola in griglia.

Destino simile per Esteban Ocon e Yuki Tsunoda, che domani scatteranno dal fondo per la sostituzione di alcune componenti della Power Unit sulle loro vetture. Aston Martin nona con Vettel e 16esima con Stroll, complice l’incidente a inizio qualifica. Le due Alfa Romeo in decima e 11esima piazzola, seguite da Alpine e Williams. In fondo le Haas.

LA GRIGLIA COMPLETA

1. Bottas

2. Hamilton

3. Verstappen

4. Perez

5. Gasly

6. Sainz

7. Ricciardo

8. Leclerc

9. Vettel

10. Raikkonen

11. Giovinazzi

12. Alonso

13. Latifi

14. Schumacher

15. Mazepin

16. Stroll

17. Russell

*Norris, Ocon e Tsunoda partiranno entrambi dal fondo, causa penalità.