GP Messico, Hamilton: “Difficile fare meglio di Valtteri”

Lewis Hamilton non va oltre un comunque sorprendente secondo posto nelle qualifiche del GP del Messico restando alle spalle di Valtteri Bottas

Nel pazzo sabato in quel di Città del Messico il duo della Mercedes rovina a sorpresa la fiesta targata Red Bull. Sin dall’inizio del weekend infatti la cavalcata monoposto della scuderia di Milton Keynes sembrava inarrestabile. Hamilton e Bottas sembravano avere vita difficile anche nelle prime battute della sessione di Qualifiche del GP del Messico, eppure l’ennesimo colpo di scena di questo 2021 non ha tardato ad arrivare. All’inizio del Q2 le W12 hanno ritrovato la linfa vitale per terminare il Q3 in prima e seconda posizione, con il finlandese in forma smagliante.

“Valtteri ha fatto un lavoro fantastico” – ha dichiarato Hamilton – “sono fiero di lui, in questo momento sta guidando benissimo. Sono contento anche per il team, abbiamo dovuto lavorare tanto nel corso del weekend e monopolizzare la prima fila è sicuramente un risultato speciale. Non sappiamo cosa sia successo, All’inizio eravamo più lenti di sei decimi, poi quattro… ci siamo avvicinati pian piano. Qualsiasi cosa sia successa ci siamo trovati primi, di certo non possiamo dirci delusi!”

Il trentaseienne di Stevenage non riesce a trattenere una nota di disappunto. “Ovviamene mi piacerebbe piaciuto essere al posto di Valtteri” – confessa – “ma lui è stato fantastico fin da subito, non credo avrei potuto fare meglio di lui oggi”. Se sul sabato dunque può calare il sipario, i giochi per la domenica sono tutt’altro che chiusi. La lunga strada che dalla partenza porta alla prima curva fornirà al sette volte campione del mondo una ghiotta opportunità per balzare al comando della gara. Gli occhi saranno però puntati anche su Max Verstappen: l’olandese infatti scatterà dietro Bottas dal lato pulito della pista.