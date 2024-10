GP Messico, Leclerc: “Il titolo Costruttori è il nostro obiettivo”

Leclerc non completa la doppietta, ma porta a casa un ennesimo podio al GP del Messico: battaglia aperta tra i costruttori

Ferrari è in piena lotta per il titolo Costruttori e all’Autodromo Hermanos Rodriguez lo dimostra una volta di più. Sfuma la doppietta per un errore, ma Leclerc porta ugualmente a casa un terzo posto dal GP del Messico, vinto da uno straordinario Sainz. Gara dominata dalle rosse sin dai primi giri, dopo la ripartenza post incidente tra Tsunoda e Albon. Leclerc ha avuto la meglio tra i due litiganti, Lando Norris e Max Verstappen, che battagliando gli hanno ceduto entrambe le posizioni.

Bravo nel salvare la monoposto in uscita dell’ultima curva dopo un grosso rischio nel tentativo di tenere il britannico di McLaren alle spalle. Contribuisce in modo significativo all’obiettivo costruttori: grazie alle difficili prestazioni di Piastri e delle Red Bull, Ferrari scavalca il team di Milton Keynes. Conquista inoltre il giro veloce all’ultima tornata, portando il distacco dalla scuderia Papaya a soli 29 punti.

Corsa verso l’obiettivo

“È stata una gara difficile” afferma ai microfoni di Marc Gené. “Nel primo stint abbiamo dovuto cerare di gestire le temperature, il che è stato piuttosto difficile. Però alla fine abbiamo fatto la miglior gara possibile oggi. Per tutto il weekend sono stato un pochino dietro. Il terzo posto era il miglior risultato possibile per me oggi. Gara fantastica da parte di Carlos oggi ed è un bel weekend nel complesso per il team, il che è positivo”.

Ferrari torna sul gradino più alto per la quinta volta in stagione, undicesimo podio per Leclerc. Tuttavia il Cavallino sembra essersi ravvivato dopo la pausa estiva: “Stiamo lavorando molto bene ultimamente, da alcune gare siamo tornati al livello a cui dovremmo essere ed è fantastico vederlo. Il Campionato Costruttori continua a essere il nostro obiettivo e con weekend come questi ci avviciniamo ulteriormente. Speriamo di continuare in questa direzione per conquistare questo titolo Costruttori che è molto importante”.