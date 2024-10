GP Messico, Sainz: “Sono felicissimo!”

In forma fin dal venerdì del GP del Messico, Sainz ha conquistato una pole position spettacolare, dando prova di grande consistenza in pista

Sul circuito del GP del Messico, Carlos Sainz ha trovato il giusto feeling con la sua monoposto, registrando un crono dopo l’altro e dando prova di grande sicurezza in pista. La sesta pole position in carriera, prima per questo mondiale, ha evidenziato il grande talento dello spagnolo e la sua consistenza, soprattutto nella lotta continua con il compagno di squadra per segnare il tempo più veloce. Durante la gara di oggi, però, Sainz sarà chiamato a un gioco perfetto di strategia e testa: il lungo rettilineo che caratterizza i primi metri del circuito, infatti, non sempre garantisce al poleman di mantenere il comando della classifica.

Nonostante questo, lo spagnolo si sente perfettamente a suo agio con la vettura ed è pronto a dare battaglia ai due contendenti al titolo, che scattano proprio dietro di lui e che, in questa lotta al mondiale, potrebbero commettere degli errori proprio nelle prime fasi, per cercare di guadagnare subito la prima posizione. Per lo spagnolo, dunque, il compagno di squadra dovrà giocare un ruolo essenziale, soprattutto in ottica mondiale costruttori.

UNA POLE POSITION DA SMOOTH OPERATOR

L’entusiasmo di Sainz è stato evidente sin dalle interviste post qualifica, che lo hanno visto sorridente e completamente a suo agio dopo un giro assolutamente perfetto. “Sono felicissimo, non potevo immaginare una qualifica migliore qui in Messico!“, ha sottolineato lo spagnolo. “Abbiamo fatto un gran lavoro per trovare il giusto bilanciamento della vettura e mi sono sentito pienamente a mio agio in macchina, divertendomi un mondo a spingere in ogni curva nei miei due giri lanciati in Q3, riuscendo nel contempo a guidare in modo pulito“.

“Nelle ultime gare abbiamo migliorato molto la nostra comprensione della fase di preparazione delle gomme e questo ci ha permesso di andare con costanza più vicino al limite. Siamo l’unica squadra in lotta con entrambe le vetture nelle prime due file dello schieramento e domani la massima priorità sarà portare a casa il massimo di punti per il campionato costruttori“, ha concluso Sainz. Inoltre, consapevole delle insidie del primo tratto del circuito, lo spagnolo è motivato a dare il massimo per tenere il controllo della classifica e portare a casa un’altra vittoria.