GP Messico, FP3: McLaren on fire, bene la Ferrari

Oggi si é tenuta la terza ed ultima sessione di prove libere per il GP del Messico. Al gran premio di casa Sergio Perez chiude quattordicesimo. Il messicano ha dichiarato di voler mettercela tutta per un risultato positivo a casa

La Formula 1 rimane su suolo americano, ma stavolta in Messico. Oggi si é tenuta l’ultima sessione di prove libere. Le prime due hanno visto una Ferrari in ottima forma e in lotta per il Mondiale Costruttori e una Mercedes che ha avuto problemi. George Russell, infatti, é finito contro il muro, mentre Hamilton ha detto di non avere un buon assetto.

Quanto alla terza sessione, Max Verstappen subito in pista con gomma soft per recuperare il tempo perso ieri. La Mercedes copia le scelte del team dei bibitari. Leclerc é il primo della Scuderia del cavallino a scendere in pista con le soft. Le McLaren non conducono dei primi run ottimali, ma successivamente si mettono al pari delle Ferrari.

Verstappen lavora principalmente con le soft e conclude quarto. A venti minuti dal termine Tsunoda, con gomma media, sale in P3. Nel frattempo Leclerc dà un’altra limatina al crono. Come prima, Sainz non ci sta e replica. Le due SF-24 sempre con lo stesso treno di soft in testa alla lista dei tempi.

La classifica al termine delle FP3

Promising pace from those in Papaya Here’s the full order from FP3 in Mexico City #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/aImyZ7jji0 — Formula 1 (@F1) October 26, 2024