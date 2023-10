GP Messico, Red Bull: “Siamo nella direzione giusta”

Verstappen non si stanca di collezionare prime posizioni, nemmeno nelle prove libere. Red Bull è fiduciosa ma il GP del Messico è ancora lungo

Buon inizio di weekend per Red Bull in vista del GP del Messico di domenica: Max Verstappen conquista la vetta di entrambe le sessioni di libere. Meno positivo il pilota di casa, Sergio Perez, che comunque chiude il venerdì con il terzo posto nelle FP1 e il quinto nelle prove del pomeriggio. Vietato comunque adagiarsi sugli allori in quanto i rivali non mancano. Albon è arrivato particolarmente vicino al tempo dell’olandese nelle libere 1 mentre Norris e Leclerc si sono avvicinati nelle FP2. Inoltre, su una pista così provante a livello motoristico, le sorprese sono dietro l’angolo.

Occhio alle qualifiche

Il tre volte Campione del Mondo si dimostra piuttosto soddisfatto: “Penso che l’inizio del weekend sia stato positivo. Naturalmente non è stato facile, ci sono sempre alcune cose da migliorare. Si può notare come la pista sia molto scivolosa e le gomme fossero difficili da gestire nei long run, quindi ci sono ancora alcune cose su cui possiamo lavorare“. Nulla però è ancora scritto, secondo Verstappen. “Siamo sembrati competitivi, dunque va bene, forse anche meglio del previsto. La giornata di domani sarà incredibilmente combattuta sul giro secco e il ritmo di gara sarà ancora una volta una storia diversa”.

“È buffo, quando sei in macchina sei così concentrato che puoi dimenticarti dove sei e poi, appena sei fuori, ti accorgi di avere tutta l’attenzione su di te, ma è così bello avere un sacco di supporto da parte dei fan” afferma Perez. Il pilota messicano è circondato dall’amore dei tifosi, ma in pista non trova il massimo feeling: “Direi che non è stata una giornata semplice, non siamo riusciti a leggere bene le morbide in un solo giro, ho avuto una bandiera gialla, quindi ho finito per farlo nel mio secondo giro cronometrato. Poi il mio giro non è stato pulito e ho rischiato di uscire all’ultima curva”.

“Ci sono ancora molte cose da capire, soprattutto le diverse mescole, per avere una buona lettura per domenica“. In generale, però, la fiducia non manca: “Nel complesso, la nostra posizione è buona e credo che la direzione da seguire sia quella giusta. Le cose sembrano andare bene, ma come sappiamo le qualifiche saranno molto combattute” termina Perez.