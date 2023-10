GP Messico, Ferrari: “Giornata positiva, ma c’è ancora lavoro da fare”

I due piloti della Ferrari hanno completato il programma previsto per il venerdì di prove libere, nonostante una forma fisica non al 100%

Quello del Messico potrebbe essere un GP complicato per i due piloti della Ferrari. Nonostante siano entrambi convinti che il loro malessere fisico non possa influire sulle performance del weekend, Carlos Sainz e Charles Leclerc stanno rispettivamente facendo i conti con un problema gastrointestinale e un’infezione ai denti. Tuttavia, entrambi hanno dichiarato di voler dare il meglio su questo circuito, dato che la loro posizione nel mondiale costruttori e nel mondiale piloti è a rischio, incalzata da Mercedes e McLaren.

Al termine delle prove libere, i due piloti della Ferrari hanno chiuso la giornata in terza e undicesima posizione. Nel corso delle FP1 Sainz ha dovuto fare i conti anche con un problema idraulico. Una volta risolto dai meccanici, lo spagnolo ha completato 23 tornate, oltre che il programma del venerdì. Sia lo spagnolo che il monegasco sono scesi in pista con mescole prototipo Hard e Soft, ottenendo entrambi tempi migliori sulle gomme più morbide.

Queste mescole sono state adottate anche nelle prime fasi delle FP2, per essere poi sostituite da gomme Medie e Soft. Queste hanno permesso a Leclerc di chiudere in 1.18.952 e a Sainz di completare 34 giri in 1.19.357. Tuttavia, secondo il team, questi tempi non sono significativi per determinare il vero passo delle monoposto. Così come quelle degli altri team, tutti focalizzati su programmi differenti.

LE REAZIONI DEI PILOTI DOPO LE PRIME SESSIONI DI PROVE LIBERE

Al termine della giornata, per Leclerc la giornata è stata positiva, poiché la scuderia ha completato tutto ciò che era stato pianificato. “Abbiamo testato tutte le mescole e lavorato sulla messa a punto. Anche se essendo solo venerdì penso che ci sia ancora del lavoro da fare per la qualifica e la gara“, ha dichiarato al termine delle sessioni. “Analizzeremo tutti i dati raccolti e lavoreremo per fare passi avanti domani“.

Dal punto di vista dello spagnolo della Ferrari, invece, le libere del GP del Messico sono state impegnative: “Abbiamo provato anche le gomme prototipo e questo di solito mischia un po’ le carte. Nonostante un piccolo problema in FP1, siamo riusciti a completare il programma pianificato e di questo siamo soddisfatti. C’è ancora un po’ di lavoro da fare prima delle qualifiche per cui ci metteremo a testa basa sui dati prima di salire in macchina di nuovo per l’ultima sessione di libere“.