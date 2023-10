Hamilton su Perez: “Non lo stanno aiutando abbastanza”

Le recenti performance di Perez e le dichiarazioni di esponenti di spicco della Red Bull sono motivo di discussione all’interno del paddock di Formula 1. Tra tutti i colleghi del messicano Hamilton si è rivelato il più empatico

Dopo un inizio di stagione incoraggiante, Perez sembra ormai aver perso l’orientamento in pista. Il feeling con la monoposto austriaca non è mai stato evidente, ma di sicuro non si immaginava un distacco di oltre 200 punti dal compagno di squadra e già Campione del mondo 2023. La verità è che il messicano è stato completamente surclassato da Verstappen, che al contrario sembra essere un tutt’uno con la sua RB19. Sebbene Checo detenga l’attuale secondo posto in campionato non è riuscito a evitare i commenti e le critiche dei fan e non solo. A fare più male sono state proprio le parole di esponenti di spicco della Red Bull, che tuttavia non hanno mai messo in discussione il suo posto in griglia.

Sir Lewis interviene sul caso Perez

A intervenire a favore di Perez è stato Lewis Hamilton, che ai microfoni di Fox Sports Messico ha parlato della situazione, dei commenti e delle indiscrezioni che escono dalla Red Bull sulle prestazioni del collega. Il britannico ha puntato indirettamente i riflettori sui commenti di Helmut Marko, consulente del team di Milton Keynes. In effetti, quest’ultimo è stato uno dei più critici nei confronti del messicano, arrivando anche a doversi scusare pubblicamente in alcune occasioni. Fra tutti l’infelice commento in cui per Marko non poteva esserci termine di paragone fra le performance dei due piloti perché “lui è sudamericano”.

“Non credo che la sua squadra lo abbia sostenuto in modo adeguato. Non direi “la squadra”, perché ci sono molti membri in una squadra. C’è stato un portavoce in particolare che non si è comportato molto bene quando si è trattato di aiutarlo psicologicamente”, ha detto il sette volte campione. Ha poi continuato paragonando questa situazione con i rapporti che ci sono all’interno del suo team. Ha dichiarato che se sentisse Toto Wolff, il suo team principal, parlare “negativamente” di lui nei weekend di gara, “sarebbe molto difficile da gestire”. Hamilton ha poi concluso con un incoraggiamento per Perez: “E’ una situazione difficile, ma penso che sia in grado di affrontarla“.

Alice Lomolino