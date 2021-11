GP Messico, Red Bull: “In qualifica saremo tutti più vicini”

A poche ore dalle qualifiche di questa sera (ore 21:00 italiane), i due alfieri Red Bull hanno parlato delle loro sensazioni in pista

Un venerdì di prove libere all’insegna della rivalità tra Red Bull e Mercedes, gli unici due team in pista che, al momento, si contendono il titolo iridato costruttori. Se nella mattinata di ieri, infatti, è stata la Freccia Nera di Bottas a firmare il miglior crono, nel pomeriggio, è toccato invece alla monoposto di Verstappen, che ha staccato il finlandese di quasi mezzo secondo. Un avvio di weekend interessante, che lascia ben sperare gli spettatori di tutto il mondo.

La Mercedes, dal canto suo, ha fatto sapere che è al lavoro per trovare la velocità che le manca ed essere così più vicina agli avversari austriaci, che qui sembrano in gran forma.

Nonostante l’ottimo avvio, i due alfieri Red Bull parlano di miglioramenti da effettuare sulle due monoposto per trovare il ritmo giusto in vista delle qualifiche di oggi.

Practice day done ✔️ Time for Tacos 🌮😉 pic.twitter.com/MXlFdkQB4f — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) November 6, 2021

“BENE, MA SI PUO’ ANCORA MIGLIORARE“

Max Verstappen è soddisfatto della performance della sua Red Bull, ma è consapevole che i dati raccolti durante la giornata del venerdì non sono sempre lo specchio delle reali potenzialità del mezzo. Per questo, ha parlato di miglioramenti in vista delle qualifiche: “È stata una giornata abbastanza buona per noi come team; ovviamente cerchiamo sempre di migliorare e rendere migliore la macchina, ma, nel complesso, sembra piuttosto buona. La pista era molto sporca nelle FP1, il che ha reso le cose abbastanza difficili per noi, ma le FP2 sono andate molto meglio. È sempre difficile sapere come andremo in qualifica dopo le libere del venerdì e ci sono alcune cose da considerare per migliorare le prestazioni. È stato un inizio positivo e abbiamo un buon feeling in vista del fine settimana”, ha dichiarato il pilota olandese dopo la giornata di ieri.

Lo stesso crede Sergio Perez, quarto sia nelle FP1 che nelle FP2: “È stato un peccato aver danneggiato la macchina e aver dato un po’ di lavoro in più ai ragazzi del box, ma, a parte quell’incidente, è stata una giornata positiva. Mi sento più a mio agio sui long run che sul giro singolo, quindi penso che ci sia ancora del potenziale per migliorare la vettura. Ho ancora una sessione per lavorarci su e il mio obiettivo è quello di essere in prima fila domani. I margini in qualifica saranno minimi con la Mercedes, ma speriamo di poterci prendere la prima fila. Non credo che sia stata una giornata rappresentativa in termini di previsione delle qualifiche; domani tutto sarà più uniforme e sarà interessante vedere come ci allineeremo tutti. I fan sono già stati incredibili. E’ bello guardarsi intorno e avere così tanto supporto qui; tutti sono così entusiasti e mi stanno spingendo ad andare più veloce. Ogni volta fermo la macchina, sento la folla ed è solo venerdì!“, ha detto il messicano.

Oggi, alle ore 18:00 italiane, l’ultima sessione di libere e, alle 21:00, le qualifiche.