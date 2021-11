GP Messico, Mercedes: “Red Bull più veloce di noi”

I due piloti Mercedes hanno lavorato duramente durante le FP1 e FP2 in vista del GP del Messico, con Hamilton a soli 12 punti di distacco dal rivale Verstappen

Con il weekend del GP del Messico si apre l’ennesimo triple-header della stagione. A partire da questo Gran Premio non sono più ammessi errori per i due attuali contendenti al titolo, Max Verstappen e Lewis Hamilton. Dopo più di un anno dall’ultima gara all’autodromo Hermanos Rodriguez, si scende in pista. In entrambi i turni di prove libere Mercedes ha lavorato parecchio in vista del GP del Messico di domenica. Nonostante le condizioni di pista non fossero ottime, soprattutto durante le FP1, la scuderia di Brackley ha stampato delle buone prestazioni entrambi i turni di libere, ma attenzione a Red Bull sempre in agguato.

Per quanto riguarda le FP1, Lewis Hamilton si è posizionato al secondo posto, stampando un crono di 1’18”417. Valtteri Bottas invece, ha piazzato un tempo di 1’18”341 che l’ha portato al comando, in prima posizione. Nel secondo turno di libere, invece, il britannico si è piazzato al terzo posto, con un tempo di 1’17”810 mentre il finlandese ha stampato un crono di 1’17”725 piazzandosi in seconda posizione.

HAMILTON: “RED BULL PIU’ VELOCE DI NOI”

Dopo le FP2, si è espresso il britannico: “La monoposto si sente generalmente bene e non abbiamo avuto grossi problemi oggi: stiamo dando tutto quello che abbiamo ma la Red Bull è più veloce di noi in questo momento. Abbiamo lavorato sul set-up e abbiamo cercato di migliorarlo. Ma si può notare che manca un po’ di carico aerodinamico generale e questo si vede dai tempi sul giro. È stato bello vedere molte persone sugli spalti oggi e non vedo l’ora di continuare la battaglia questo fine settimana”.

BOTTAS: “DOBBIAMO TROVARE MARGINE”

Successivamente, si è espresso il finlandese: “È stato un inizio di giornata difficile con condizioni di scarsa aderenza e pista polverosa. Ciò ha reso difficile ottenere una lettura corretta della monoposto durante le FP1. Tuttavia, non sembrava troppo distante dalle prestazioni previste”.

“Questo pomeriggio la vettura andava bene ma c’è ancora della velocità che dobbiamo necessariamente trovare perché la Red Bull sembra davvero veloce. Sembrano più veloci di noi in questo momento e hanno mostrato un buon passo con la gomma Soft su un solo giro, quindi dobbiamo trovare più margine di tempo se vogliamo lottare per la pole”, afferma Bottas per concludere.