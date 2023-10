GP Messico, Norris: “Una delle nostre migliori domeniche”

Una rimonta perfetta quella che ha visto come protagonista Lando Norris, risalito dalla diciassettesima posizione fino alla quinta casella

Un GP del Messico spettacolare, che ha portato con sé diversi colpi di scena e anche qualche incredibile battaglia. Tra queste ultime, quelle messe in scena da Lando Norris lo hanno supportato nel risalire dalla diciassettesima alla quinta posizione, complice anche una strategia perfetta. Il pilota della McLaren, infatti, ha sfruttato tutte le occasioni presentatesi in pista a proprio vantaggio, riuscendo a non perdere troppo tempo durante i pit stop e infilando i piloti rivali che lo separavano dalla sua risalita verso la testa della classifica.

La partenza del GP del Messico non è stata tra le migliori di Norris, ma il pilota inglese ha poi spiegato di aver voluto sacrificare qualche posizione all’inizio, per evitare incidenti che lo avrebbero potuto coinvolgere nelle prime fasi della gara. “Dovevo evitare di provocare un grosso incidente, quindi sono rimasto fuori dai guai e ho sacrificato quattro, cinque posizioni all’inizio. Poi mi sono sentito a mio agio, ho preso un buon ritmo, ho cambiato le gomme nella finestra giusta e ho potuto spingere“, ha dichiarato al termine della gara.

UNA DELLE GARE MIGLIORI DELL’ANNO

Per Norris quello appena concluso è forse uno dei migliori GP dell’anno, nonostante non sia potuto salire sul podio. “Il nostro ritmo è stato eccellente dall’inizio alla fine“, ha spiegato. “La strategia diversa ha funzionato perfettamente. È stata una bellissima giornata per noi, probabilmente una delle nostre migliori domeniche in termini di passo gara, sorpassi e gestione. Siamo andati avanti rispetto a sabato e abbiamo tratto il massimo dalla monoposto. Sono molto contento della squadra e di come ho guidato oggi“.

Secondo Norris, lo stint avuto dal 14° al 5° è stato forse uno dei migliori della sua carriera, caratterizzato da un ottimo ritmo. Il pilota della McLaren ha ammesso di essersi divertito durante la gara, rendendosi protagonista di ottimi e competitivi sorpassi. “Sarei finito sul podio. L’ho detto ieri, avrei dovuto e potuto farlo“, ha specificato. “Ma lo accetto, so che devo mettere insieme le cose, quegli ultimi pezzi del puzzle. Ma sono molto fiducioso“.