GP Messico, Leclerc: “Mi dispiace per Perez, ma non è stata colpa mia”

Charles Leclerc chiude in terza posizione il GP del Messico. Partito dalla pole position, il monegasco non è riuscito a vincere, in una gara in cui ancora una volta sono emersi i problemi di fondo della Rossa

Partito dalla pole position, Leclerc non è riuscito a portare a casa la vittoria in questo GP del Messico. Colpa anche della sfortuna, come ad esempio l’uscita della Safety Car dopo un solo giro dal pit stop del monegasco. Il problema principale che ancora una volta è emerso, sono però le lacune che la SF-23 si trascina dietro dall’inizio della stagione e con cui i piloti prima o poi devono sempre tornare a fare i conti.

La colpa è di una vettura troppo sensibile e con una finestra di funzionamento davvero ridotta al minimo. La vettura si è dimostrata ancora una volta inconsistente nel passaggio da una mescola all’altra. Se il primo stint con la gialla è stato infatti perfetto, Leclerc si è visto crollare la prestazione nel corso della seconda parte di gara con le gomme hard. Il monegasco è stato anche fischiato alla fine dai tifosi messicani per il contatto avvenuto con Perez all’inizio della corsa e che poi è costato la gara al beniamino di casa.

Le parole di Leclerc

In un clima infuocato, sotto i fischi dei tifosi messicani, Leclerc ha commentato così la sua prestazione in questo GP del Messico: “Sento tanti boo, ma io onestamente non potevo andare da nessuna parte, la colpa non è stata mia. Mi sono trovato in mezzo tra le due Red Bull e purtroppo ho toccato Perez, ma non sapevo davvero quale altra traiettoria prendere. Da parte nostra abbiamo ottenuto il massimo risultato possibile. E’ la vita. Ovviamente sono dispiaciuto di aver posto fine alla gara di Checo, ma non l’ho fatto apposta“.

E sulla ripartenza dopo la bandiera rossa, il monegasco ha aggiunto: “Abbiamo sofferto un po’ con le hard dopo la fine della bandiera rossa. Mercedes è stata più veloce di noi con le mescole medie e in generale è stata più brava a gestire il degrado delle gomme. Oggi sono stati migliori di noi“.