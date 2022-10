GP Messico, l’ordine d’arrivo che rompe un record

Un’ordine d’arrivo da record quello del Gran Premio del Messico

Alla sua quattordicesima vittoria in carriera, Max Verstappen è il pilota più vincente nella storia della Formula 1 in una singola stagione. Impressionante il passo di oggi, che lo ha visto in testa all’ordine d’arrivo del GP del Messico, con un distacco da Hamilton di 15 secondi. Sfila via quindi per il sette volte Campione del Mondo, almeno per adesso, il desiderio di portare a casa almeno una vittoria anche per questa stagione. Infranto anche il sogno di Sergio Perez di salire sul gradino più alto del podio nel suo paese: potrà riprovarci il prossimo anno.

HISTORY MADE! Congratulations @Max33Verstappen, more wins in a season than any other driver in F1 history#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/jeCixbkEa3 — Formula 1 (@F1) October 30, 2022



Il super favorito di questo weekend, George Russell, taglia il traguardo lontano dal podio. Le due Ferrari, invece, corrono una gara totalmente in solitaria, troppo veloci per il gruppo di metà griglia ma troppo lente per raggiungere le prime posizioni della classifica. Ecco dunque l’ordine d’arrivo completo del GP del Messico.

GP MESSICO: LA CLASSIFICA FINALE