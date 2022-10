GP Messico: Verstappen suona la 14esima

Chi pensava che Verstappen avrebbe permesso a Perez di salire sul gradino più alto del podio nella gara di casa si è sbagliato di grosso. L’olandese ha conquistato anche il GP del Messico, terzultima prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Allo spegnimento dei semafori rossi è filato tutto liscio. Verstappen ha tenuto la testa della corsa, Hamilton prende la seconda posizione dopo una bella lotta con Russell. Fin dalle prime curve l’olandese della Red Bull ha spinto la sua RB18 con l’obiettivo di mettere tra sé stesso e gli avversari un po’ di vantaggio per evitare che Hamilton potesse sfruttare il DRS.

Tutto regolare anche per i piloti della Ferrari che con Sainz, quinto, e Leclerc, sesto, sono riusciti a mantenere il contatto coi primi, alle spalle di Red Bull e Mercedes. Nonostante la bella partenza, a differenza di altre volte, Verstappen è sembrato leggermente più in difficoltà. L’attuale campione del mondo in carica non è riuscito a prendere il largo, tanté che Hamilton, in seconda posizione, nel giro di pochissimi giri è riuscito a strappargli il giro più veloce.

Protagonisti della prima parte di gara sono stati Lance Stroll e Pierre Gasly. Il candese e il francese si sono dati battaglia per la quindicesima posizione fino ad arrivare quasi a contatto. Il pilota di Aston Martin ha lamentato che l’avversario lo avesse accompagnato all’esterno tanté che la lotta tra i due è perfino finita sotto investigazione da parte degli steward con la conseguente penalità di cinque secondi data a Gasly.

Uno dei momenti chiave del GP del Messico è avvenuto al 18esimo giro. Il primo pilota a inaugurare il balletto dei pit stop è stato Lance Stroll che è tornato in pista montando gomme Soft. Tra i piloti di testa il primo a rientrare in corsia box è stato Perez che ha avuto un piccolo problema durante la sosta. A differenza del compagno di squadra, la Red Bull ha deciso di tenere ancora fuori Verstappen. L’olandese, che già da alcuni giri lamentava di avere problemi di graining sulla gomma anteriore sinistra, ha effettuato il pit stop al giro 26esimo montando pneumatici medi. Il 25enne è rientrato in terza posizione, proprio alle spalle del duo Mercedes.

LAP 26/71

Verstappen now comes in and also switches to mediums

It’s a slick stop by Red Bull and Max is back out on track in P3 #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/EUn5ZrF1Aw

— Formula 1 (@F1) October 30, 2022