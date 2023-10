GP Messico: vittoria Red Bull, ma che figuraccia Perez

L’olandese volante vince per la sedicesima volta questa stagione e arriva a quota cinquantuno: da dimenticare invece la gara del suo compagno di squadra

Diciannovesimo appuntamento della stagione sul circuito di Città del Messico. A scattare dalla prima fila saranno le due Ferrari, ma con Max Verstappen subito alle loro spalle. Osservato speciale del weekend è Sergio Perez: nel Gran Premio di casa cercherà di mettere a tacere tutte le voci su un suo ritiro. Ecco quindi tutto quello che è successo nel GP del Messico.

GP MESSICO: LA PARTENZA

Al via del GP del Messico Verstappen è già all’assalto: il pilota Red Bull infila subito le due Ferrari. Ci prova anche il suo compagno di squadra, che dalla quinta posizione è già al fianco di Leclerc. Ma al messicano va male: alla prima curva non riesce a evitare un contatto con la Ferrari numero 16. Perez è fuori dai giochi e si ritira dalla gara.

Per Leclerc solo un leggero danno all’ala anteriore che fa ondeggiare la bandella, che però si stacca da sola dopo pochi giri. C’è una veloce Virtual Safety Car per recuperare il pezzo in pista. Per questo, Leclerc sarà convocato dai commissari a fine corsa, con l’accusa di aver guidato in maniera pericolosa. Dal giro numero 6 riparte la gara.

Hamilton è all’attacco di Ricciardo, che riesce a superare al giro numero 11, mettendosi alla caccia di Sainz per la terza posizione. Allo stesso modo Russell, in settima, rimane incollato alla McLaren di Piastri. Verstappen entra ai box al giro numero 19, dopo essersi lamentato del forte degrado alle gomme. L’olandese rientra in pista in settima posizione, alle spalle di Russell.

GARA DI STRATEGIA FINO ALLA BANDIERA ROSSA

Pit-stop anche per Hamilton al giro numero 25: il sette volte campione del mondo rientra alle spalle del compagno di squadra. Verstappen, intanto, è già risalito in terza posizione. Sosta anche per Piastri, che così lascia strada libera a Russell: ma la Mercedes lo richiama a sua volta ai box, facendolo tornare in pista soltanto in decima posizione. Al giro 29, Verstappen sorpassa Sainz e vola all’attacco di Leclerc.

Il madrileno si ferma per cambiare le gomme al giro 31 e rientra in quarta posizione, dietro la Mercedes di Hamilton. Al giro successivo sosta anche per il leader della gara, Leclerc: il monegasco rientra in seconda posizione, con Hamilton a poco più di due secondi di distacco.

Safet Car in pista al giro 33 dopo un violento botto della Haas di Magnussen. Ne approfittano al box Red Bull per effettuare la seconda sosta di Verstappen del GP del Messico. Ma al giro successivo viene esposta bandiera rossa, per recuperare in sicurezza la monoposto e riparare le barriere. La gara riparte dalla griglia di partenza.

RIPARTE IL GP DEL MESSICO: ANCORA UNA VITTORIA RED BULL

Alla ripartenza, Verstappen scatta via e si porta dietro Leclerc, Hamilton e Sainz. Russell riesce a sorpassare Ricciardo e a risalire in quinta posizione. Anche Hamilton supera Leclerc, sfruttando la maggiore aderenza della gomma media rispetto alla dura, e si mette alle spalle di Verstappen. Dopo nove giri Fernando Alonso si ritira dal Gran Premio.

Rimonta per Lando Norris, che riesce a risalire fino alla quinta posizione superando anche Russell. Arriva il ritiro anche per Lance Stroll: doppio ritiro per l’Aston Martin. Al settantunesimo giro, Max Verstappen vince con Red Bull il GP del Messico. In seconda pozione Lewis Hamilton, seguito da Charles Leclerc.