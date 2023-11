GP Las Vegas, l’ordine di arrivo

L’ordine di arrivo del GP di Las Vegas vede di nuovo Max Verstappen sul primo gradino del podio. Dietro di lui Charles Leclerc e Sergio Perez, che hanno lottato fino all’ultimo per spartirsi il secondo e il terzo posto

Super Max continua con il suo record di vittorie in una sola stagione, ma questa volta deve faticare un po’ di più. Colpevole di aver spinto Leclerc fuori dalla pista al via, deve scontare 5 secondi di penalità ai box. Un’occasione unica per Leclerc, che però viene presto rovinata da un pit stop troppo lento che annulla il vantaggio guadagnato. Verstappen fa presto a risalire la classifica una volta rientrato in pista e neanche il contatto con George Russell riesce a fermarlo.

Rimessosi all’inseguimento dei primi 2 ci regala di nuovo una breve lotta con la Ferrari del monegasco, ma alla fine è sempre lui ad avere la meglio.

Charles Leclerc contro le Red Bull

Il Gran Premio di Las Vegas ci regala un buon numero di battaglie tra la Ferrari di Leclerc e le due Red Bull. Numerose sono le occasioni per il monegasco di conquistare la vittoria, ma pit stop lenti, contatti e troppe safety car finiscono per avvantaggiare sempre gli avversari a suo discapito.

Questo non gli impedisce di ingaggiare una lotta fino all’ultimo secondo con Perez, che gli vale un meritato secondo posto conquistato all’ultima curva.

L’ordine di arrivo del GP di Las Vegas

Non così bene invece per Sainz, che iniza il weekend con una controversa penalità di 10 posizioni in griglia e in gara viene coinvolto in uno scontro che rallenta la sua risalita. Lo spagnolo chiude solo in sesta posizione, dietro Esteban Ocon e Lance Stroll.

Alle loro spalle, solo settimana e ottava le due Mercedes, entrambe coinvolte in contatti che hanno compromesso le rispettive gare. Chiudono la top ten Fernando Alonso e Oscar Piastri.

Ritirati invece Lando Norris dopo un violento schianto contro le barriere, Nico Hulkenberg e Yuki Tsunoda.

Ecco l’ordine di arrivo a Las Vegas:

1. Max Verstappen

2. Charles Leclerc

3. Sergio Perez

4. Esteban Ocon

5. Lance Stroll

6. Carlos Sainz

7. Lewis Hamilton

8. George Russell

9. Fernando Alonso

10. Oscar Piastri

11. Pierre Gasly

12. Alexander Albon

13. Kevin Magnussen

14. Daniel Ricciardo

15. Guanyu Zhou

16. Logan Sargeant

17. Valtteri Bottas

DNF: Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg, Lando Norris