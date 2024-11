GP Las Vegas, Russell: “Un weekend da sogno”

George Russell conquista la vittoria del GP di Las Vegas con una gara dominata dall’inizio alla fine. Grazie al secondo posto di Hamilton, la Mercedes celebra un’ottima doppietta

Nella città del peccato e delle scommesse, George Russell fa all-in e si aggiudica il piatto vincendo il GP di Las Vegas. L’inglese ha imposto un ritmo impressionante, mettendo in cassaforte la vittoria dopo una breve battaglia iniziale con Leclerc. Partito dalla pole position, il nativo di King’s Lynn ha saputo capitalizzare il risultato, conquistando la sua terza vittoria in Formula 1, la più dominante della sua carriera fino a oggi. Il successo di Russell non è mai stato in discussione, frutto di un perfetto mix tra una Mercedes competitiva e le sue straordinarie capacità di guida. La scuderia di Brackley celebra una straordinaria doppietta, grazie non solo alla vittoria di Russell, ma anche alla fantastica rimonta di Hamilton. Con questa vittoria l’inglese plafona ancora di più la sua sesta posizione in classifica mondiale e continua la sua caccia alla quinta posizione di Sainz.

That celebration just suits George to a T pic.twitter.com/LkIFeMMdCP — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 24, 2024



Al via, Russell, partito dalla pole, ha dovuto fronteggiare un arrembante Leclerc, che si è avvicinato a pochi metri dal sorpasso. Successivamente il monegasco ha subito un calo delle prestazione, causato dal degrado dei pneumatici, rendendo possibile la fuga dell’inglese. Alla quindicesima tornata, la Mercedes richiama Russell ai box, cedendo temporaneamente la posizione a Hamilton, autore di una rimonta dalla decima piazza. Rientrato in pista, Russell ha immediatamente ripreso a segnare ottimi tempi, riconquistando la leadership dopo il pit stop del compagno di squadra. Da quel momento, l’inglese ha gestito la gara senza ulteriori minacce, conquistando una vittoria impeccabile nel giorno in cui Verstappen celebra il suo quarto titolo mondiale.

Dichiarazioni pilota

George Russell, intervistato al termine della gara, ha dichiarato che: “Un weekend da sogno. Guidara a Las Vegas, con questo sfondo e con questo pubblico, è stato fantastico.“. Parlando delle prestazioni messe in pista dalla Mercedes, l’inglese, ha spiegato che: “Non so come abbiamo fatto a essere cosi veloci. Mi aspettavo che potesse accadere qualcosa alla partenza, ma poi giro dopo giro mi sono sentito sempre più in fiducia e, grazie all’enorme vantaggio, sono riuscito a conquistare quest’ottima vittoria “.Anche il Gran Premio di Las Vegas entra negli annali. Con due gare ancora da disputare, Russell avrà l’occasione di dimostrare il suo valore e confermare alla Mercedes di aver fatto la scelta giusta nel puntare su di lui come leader del team per i prossimi anni.