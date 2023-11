GP Las Vegas, Mercedes: sensazioni positive

Inizia il weekend a Sin City con un venerdì, giovedì negli Stati Uniti, certamente curioso con la FP1 durata soltanto otto minuti e la FP2 addirittura ritardata di due ore e mezza. Il team di Brackley, cosi come tutto il resto della griglia, ha completato solo quattro giri durante le prime prove libere. Con l’inizio della seconda sessione si è cercato di recuperare il tempo perso dalla bandiera rossa. Mercedes riconosce di aver avuto un’ottimo inizio di weekend, che magari il GP di Las Vegas possa essere la fiches giusta nella stagione dei tedeschi.

Making the absolute most of this 90 minute FP2 session – learning more and more with every lap

Heading out on the Mediums as we get stuck into some longer running 💪 pic.twitter.com/QZnD6NFZAL

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 17, 2023