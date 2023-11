GP Las Vegas, FP2: vola la Ferrari, é 1-2 per la rossa!

Dopo il disastro delle FP1, la Ferrari recupera alle FP2 con un primo e secondo posto per i piloti della rossa

Dopo la cancellazione della prima sessione di prove libere, la seconda sessione si svolge in ritardo rispetto all’ora prevista. La prima sessione ha visto la vettura di Sainz danneggiata a seguito del cedimento di un tombino lungo la pista. L’intero circuito é stato dunque ricontrollato per rilevare eventuali ulteriori anomalie.

La seconda sessione di prove libere ha visto invece un’ottima prestazione da parte della Ferrari con il monegasco in prima posizione. Sainz segue il compagno di squadra a due millesimi. Proprio lo spagnolo é stato ingiustamente penalizzato dalla FIA per aver sostituito la batteria a seguito del danno causato da un fattore esterno e indipendente dalla vettura, cioé il tombino.

Fernando Alonso chiude terzo, mentre il compagno di squadra é ottimo. L’Aston Martin sembra essere tornata in forma. Quanto alle due Red Bull, Perez ha fatto meglio del compagno di squadra chiudendo in quarta posizione, mentre Verstappen é sesto. Non molto bene le due Mercedes che non si sono migliorate molto durnate questa sessione e hanno concluso in nona e dodicesima posizione.

Ecco i tempi definitivi per le FP2