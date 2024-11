GP Brasile, Verstappen: “Incredibile vincere partendo così indietro”

Torna a vincere dopo più di quatto mesi Max Verstappen, che ipoteca (o quasi) il titolo al GP del Brasile

Giornata infinita quella sul circuito di Interlagos. Infinite qualifiche al mattino, posticipate dopo la scrosciante pioggia del sabato, e oltre due ore di una gara contrassegnata da due safety car e una bandiera rossa. Una domenica partita malissimo per il Campione in carica, che nella terza delle cinque interruzioni delle qualifiche vede la propria monoposto eliminata in Q2. Le cinque posizioni di penalità lo portano a partire addirittura dalla 17esima casella in griglia. Eppure Super Max Verstappen ha mostrato a tutti di essere un vero leone al GP del Brasile.

A Las Vegas, difatti, l’olandese avrà il primo match point per chiudere il Campionato Piloti, nonostante dopo le qualifiche la questione sembrasse totalmente riaperta. La clamorosa rimonta fino alla vittoria di Verstappen e la prestazione non brillante di Norris, solo sesto, hanno consentito l’allungo quasi decisivo. Un’impresa degna di nota contando la potenza che McLaren ha dimostrato sul bagnato e l’assenza di vittorie per il numero 1 sin da giugno.

Un turbinio di emozioni

“Le mie emozioni oggi sono state montagne russe, ho avuto tanta sfortuna nelle qualifiche con la bandiera rossa” afferma Super Max al termine dell’estenuantissima gara. “Sono partito dalla 17esima posizione, sapevo che sarebbe stata una gara durissima. Ma siamo rimasti fuori dai guai, abbiamo preso le decisioni giuste, siamo rimasti calmi e poi volavamo. Tutte queste cose insieme hanno reso possibile il risultato, però davvero incredibile vincere qui partendo così indietro dalla griglia”.

Un pizzico di fortuna nella bandiera rossa al momento giusto, ma Verstappen ha saputo guadagnarsi posizioni con dei magnifici sorpassi. “Qua con il nuovo asfalto c’è soltanto una traiettoria che puoi prendere se vuoi superare e sapevo che dovevo attaccare li e chiaramente era facile anche fare un bloccaggio. Ho cercato di trovare il bilanciamento giusto, avevo anche fiducia nei freni. Curva 1 qui è sempre una gran curva dove superare”. Una prestazione così entusiasmante da aver fatto alzare in piedi tutti i tifosi brasiliani per applaudire: “Spero che si siano divertiti“.