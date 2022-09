GP Italia, Sainz: “Sono state delle ottime qualifiche”

Carlos Sainz completa delle ottime qualifiche, di questo GP d’Italia, piazzandosi in terza posizione, in gara però partirà dalla 18 posizione

Le qualifiche, GP d’Italia, di Sainz possono esser descritte come una vittoria di Pirro. Lo spagnolo, nonostante la terza posizione conquistata, partirà dalla terz’ultima casella. Sarà quindi un gara in rimonta per lo spagnolo, il quale ha già dimostrato in passato di saper recuperare tante posizione. Il madrileño ha mostrato un’ottimo feeling con la F1-75 già dalle prove libere, riuscirà a sfruttarlo riportandosi nelle posizioni di vertice? È quello che sperano , oltre ai tifosi della Rossa, gli uomini della Ferrari, cosi da aiutare la fuga verso la vittoria di Leclerc. Per il pilota numero 55, non sarà una partenza facile, infatti si troverà affiancato a Lewis Hamilton, anche lui penalizzato.

“Sono state delle ottime qualifiche, mi sentivo molto bene. Ho sempre spinto in tutte le sessioni. L’unico problema è stato che nel Q3 non ho avuto la scia e quindi non sono riuscito a lottare per la pole position , anche se non mi cambia molto dato che domani partirò dal fondo della griglia. L’ultimo giro ho dovuto correre molti rischi, a causa della mancanza della scia, ero più veloce nelle curve ma andavo a perdere velocità nei rettilinei. Fa male partire dal fondo, soprattutto pensando a quanto mi senta bene con la monoposto. Io proverò a rimontare e regalare ai tifosi una bella gara e completare una doppietta.”

Un Sainz in grande spolvero

Per lo spagnolo si tratta di ottime qualifiche, già dalla Q1 riuscendo a piazzarsi in terza piazza dietro al compagno di scuderia e al campione del mondo in carica. Nelle Q2 invece il madrileño è riuscito a stampare il miglior tempo a 1’20”878 mostrando il potenziale della F1-75 nel circuito brianzolo. La terza sessione di qualifica sono partite con Sainz, grazie alla scia data da Leclerc, che è riuscito a piazzarsi, momentaneamente, in pole. Gli ultimi tentativi del Q3 hanno visto lo spagnolo aiutare il monegasco verso la conquista della prima piazza, riuscendoci.