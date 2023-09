GP Italia, Albon: “Sono molto orgoglioso”

Protagonista di una bella battaglia con Norris, Albon ha conquistato un ottimo settimo posto collezionando punti importanti

Quello appena concluso sul circuito italiano è stato un GP d’Italia che ha confermato alcune delle prestazioni viste in occasione della gara di Zandvoort. Tra queste, l’ottima forma di cui vantano Alex Albon e la sua Williams. Il pilota tailandese scattava dalla sesta posizione ed è stato autore di una gara molto competitiva, che lo ha visto ingaggiato soprattutto in un duello con Lando Norris.

Albon ha sottolineato che non si è trattato di una gara semplice, ma proprio per questo il risultato conquistato ha assunto ancora più valore. Le aspettative erano molto alte e c’era la consapevolezza di come si sarebbe trattato di una gara lunga e difficile, se non altro per le caratteristiche del circuito di Monza. Tuttavia, team e pilota sono riusciti a trovare la giusta quadra, collezionando un ottimo settimo posto.

LE SENSAZIONI DOPO LA GARA DI MONZA

“Questa è stata probabilmente la gara più dura ma di cui sono più orgoglioso, sono molto felice“, ha dichiarato dopo il GP d’Italia. “Sono sicuro che a Lando non sia piaciuto molto, ma a me sì! Siamo partiti oggi sapendo che sarebbe stata una gara lunga e dura. Sapevamo che il degrado delle gomme sarebbe stato alto. Penso che sulla carta abbiamo iniziato questo fine settimane aspettandoci di essere più veloci di quanto eravamo e a quattro giri dall’inizio sapevo che sarebbe stata lunga“.

Il pilota tailandese si è riservato qualche dubbio sulla strategia delle gomme, che potrebbe aver complicato un po’ di più le cose. Il team ha scelto di andare prima con mescola media e poi con mescola dura, cosa che non ha aiutato particolarmente Albon nella gestione della gara. “Non vorrei rifare questa gara“, ha evidenziato. “Ma sono super contento del risultato. Fare punti per due gare di fila è davvero divertente. Il punto in cui eravamo all’inizio dell’anno fino ad ora è sorprendente. Non credo che le prossime gara saranno facili per noi, quindi godiamoci queste“.