GP Italia: la griglia di partenza a Monza

Tricolore sulla Alfa, giallo Maranello sulle Ferrari e con un Sainz primo nelle FP3 le aspettative per questo GP d’Italia restano alte. Con 1 minuto e 41 come tempo massimo per l’out lap in questo GP, FIA ha cercato di regolarizzare il discorso delle scie qui a Monza, ritenute troppo pericolose a causa della velocità della pista. Se il tempo non fosse rispettato, verrò subito punito il pilota colpevole con 3 posizioni in griglia di partenza nel GP d’Italia. Provvedimento severo, ma necessario per la sicurezza ed evitare “traffico”.

Tempi cancellati per tutti

Subito giro annullato per Verstappen per track limits, che però non toccano minimamente il pilota RedBull, praticamente in pilota automatico per tutte le qualifiche. Anche Alonso e molti altri finiscono col vedersi il giro annullato a causa dei track limits (addirittura aumentati dallo scorso anno). I primi esclusi sono Zhou, Gasly, Ocon, Magnussen e in ventesima posizione Stroll. Da segnalare che entrambe le Ferrari sono state indagate post gara proprio per la violazione del tempo in out lap, verifica poi risultata non necessaria in quanto le due monoposto si trovavano nel traffico.

Un Q2 sottotono

Ancora tempi cancellati ma gli esclusi sono in ordine Tsunoda, Lawson, Hulkenberg, Bottas e Sargeant. Norris a grave rischio riesce a entrare in Q3 per un soffio. Nonostante l’eliminazione, ottima prestazione per il giovane classe 2002, Liam Lawson nella sua seconda apparizione in Formula 1 (in sostituzione a Ricciardo).

Q3 concitato con un risultato inaspettato

Con un ottimo 1-2 Ferrari nei primi minuti del Q3, il risultato finale vede al comando un incredibile Sainz con 13 millesimi su Max Verstappen. Leclerc chiude in terza posizione seguito da Russell. Carlos si riconferma pienamente conscio della posizione di comando su questo tracciato come visto anche nelle prove libere. Che sia lui il prossimo a vincere in GP d’Italia dopo gli imprevedibili vincitori degli scorsi anni?

La griglia di partenza del GP d’Italia per domani sarà la seguente:

PRIMA FILA

1. C. Sainz 1:20.294

2. M. Verstappen + 0.013

SECONDA FILA

3. C. Leclerc + 0.067

4. G. Russell + 0.377

TERZA FILA

5. S. Perez

6. A. Albon

QUARTA FILA

7. O. Piastri

8. L. Hamilton

QUINTA FILA

9. L. Norris

10. F. Alonso

SESTA FILA

11. Y. Tsunoda

12. L. Lawson

SETTIMA FILA

13. N. Hulkenberg

14. L. Sargeant

OTTAVA FILA

16. G. Zhou

NONA FILA

17. P. Gasly

18. E. Ocon

DECIMA FILA

19. K. Magnussen

20. L. Stroll