GP Italia: la griglia di partenza a Monza

Un arrembante McLaren fa doppietta in qualifica, seguita dalla Mercedes di Russell e dalle Ferrari. Red Bull decisamente sottotono

La griglia di partenza mostra una McLaren in grande spolvero per le qualifiche dell’attesissimo appuntamento a Monza, per il GP d’Italia. Nella sedicesima tappa del Campionato Mondiale di Formula 1 del 2024, un agguerrito Lando Norris, pilota della scuderia britannica di Woking, ha conquistato la pole, seguito dal compagno di squadra. Dopo un Q2 segnato dalla prima posizione di Lewis Hamilton, la McLaren strappa nuovamente la pole position a tutte le altre scuderie, piazzando così in prima fila entrambe le vetture.

Fastest lap, on the fastest track Ride on board with @LandoNorris for his pole position lap in Monza #F1 #ItalianGP @pirellisport pic.twitter.com/Ykmg9soTln — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

Seconda file per George Russell e Charles Leclerc. Il monegasco non è riuscito a conquistare la pole nella gara di casa della sua scuderia. A seguire in terza fila Carlos Sainz Jr e Lewis Hamilton. Max Verstappen non è riuscito ad assicurare una prestazione al pari dell’inizio di stagione al suo team, la Red Bull Racing, partendo in quarta fila insieme al suo compagno Sergio Perez. Crisi profonda per il team di Milton Keynes?

La lotta per l’iridato si fa incandescente e sempre più accattivante. Chiudono la top ten Albon e Hulkenberg. Diciottesima piazza per Franco Colapinto nella sua prima qualifica in Formula 1. L’argentino ha preso il posto di Logan Sargeant, pilota statunitense che correva per la scuderia Williams. Prestazione non degna di nota per entrambe le Kick Sauber, che conquistano le ultime due posizioni.

La griglia di partenza del GP d’Italia

1. Lando Norris (McLaren);

2. Oscar Piastri (McLaren);

3. George Russell (Mercedes);

4. Charles Leclerc (Ferrari);

5. Carlos Sainz Jr (Ferrari)

6. Lewis Hamilton (Mercedes);

7. Max Verstappen (Red Bull);

8. Sergio Perez (Red Bull);

9. Alexander Albon (Williams);

10. Nico Hulkenberg (Haas);

11. Fernando Alonso (Aston Martin);

12. Daniel Ricciardo (Visa Cash App);

13. Kevin Magnussen (Haas);

14. Pierre Gasly (Alpine);

15. Esteban Ocon (Alpine);

16. Yuki Tsunoda (Visa Cash App);

17. Lance Stroll (Aston Martin);

18. Franco Colapinto (Williams);

19. Valtteri Bottas (Kick Sauber);

20. Zhou Guanyu (Kick Sauber).