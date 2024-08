GP Italia FP2 : conferme da McLaren, anonima la Red Bull

Il GP d’Italia prosegue con le sue attività in pista , e lo fa con la sessione di FP2: McLaren si conferma terza forza, anonima la Red Bull

Dopo la prima sessione di FP1 con il debutto di Kimi Antonelli in occasione del GP d’Italia, ora è tempo delle FP2. Sessione impegnativa per i piloti, che dovranno trovare il giusto modo di adattarsi al nuovo grip dell’asfalto appena inaugurato. A fare il primo ingresso in pista sono entrambe le monoposto della Ferrari, che nel primo quarto d’ora si piazzano in prima e seconda posizione. Tuttavia la sessione è ancora lunga, e le promesse da mantenere sono tante.

Conferme da McLaren, ma Ferrari non demorde

A 25 minuti dal termine, la monoposto numero 20 guidata da Magnussen finisce a muro, causando dunque uno stop di 10 minuti per permettere di ricostruire le barriere. Alla ripresa dell’attività le Ferrari ripartono sperimentando nuovi assetti in attesa di partire per le simulazioni sul miglior tempo. Grande presenza delle prime file è anche la Mercedes con la monoposto di Hamilton , che si prende il miglior tempo. D’altra parte , a confermare la sua forza è anche McLaren che si piazza in seconda posizione dopo il sette volte campione del mondo.

Anche il secondo scudiero della McLaren viaggia su tempi molto alti, che gli consentono di stare nelle prime quattro posizioni alle spalle di Carlos Sainz. A pochi minuti dal termine, l’unico ad aver trovato difficoltà sembra essere Verstappen , fermo dopo le dieci posizioni insieme al suo compagno di squadra Sergio Perez. Stando a quanto egna la tabella dei tempi, la Red Bull sembra sia concentrata a mantenere la sua anonimità. A cinque minuti dal termine i tempi restano pressochè invariati, capitanati da Hamilton, Norris e Sainz. Cosa possiamo ancora aspettarci per la giornata di domani ? Lo scopriremo solo con la sessione di FP3 in programma agli orari indicati.