GP Italia, Ferrari: “Inizio intenso e interessante”

Lavoro combinato durante le prove libere per i due piloti Ferrari, carichi ed entusiasti in vista del Gran Premio di casa

47 e 53 giri. Questi sono i numeri collezionati dai due piloti Ferrari al termine della prima giornata di libere del GP d’Italia. Charles Leclerc e Carlos Sainz, per cui il weekend di Monza è iniziato già mercoledì con l’incontro dei fan, hanno sfruttato il venerdì per testare alcuni elementi chiave in vista della gara di casa, su cui ci sono grandi aspettative. Alla vigilia del GP d’Italia, infatti, lo stesso Leclerc ha dichiarato che il team si è presentato in pista in forma migliore rispetto ad altre piste, dove il carico aerodinamico è più elevato.

Del resto, è inevitabile che una gara come quella di questo fine settimana, punti tutti i riflettori sulla Rossa di Maranello. Durante la gara di Zandvoort, la Ferrari ha dimostrato di avere un buon ritmo e di essere abbastanza competitiva, anche se rispetto alle altre scuderie sta ancora lottando in termini di ritmo. Tuttavia, in pista può sempre succedere di tutto e l’emozione per il prosieguo del weekend è molto alta.

PRIMA GIORNATA DI TEST SUL CIRCUITO DI CASA

Durante la mattinata, Leclerc e Sainz hanno provato in primis la gomma media per poi passare alla soft durante la fase centrale delle FP1. Grazie anche alle variazioni delle condizioni della pista, i due piloti hanno migliorato i propri crono, tornando poi a montare gomma media al termine della sessione. In particolare, durante l’ultima fase delle prime prove libere, sulle due monoposto è stato caricato maggior carburante, per permettere a entrambe di testare l’assetto da gara.

Nel pomeriggio, i due piloti Ferrari hanno ripetuto la strategia di lavoro sul circuito del GP d’Italia, portando rispettivamente i crono a 1:20.841 e 1:20.892. Dopo la bandiera rossa a causa dell’incidente di Kevin Magnussen, i due hanno nuovamente testato l’assetto da gara, per poi chiudere la propria sessione con gomma più morbida, nell’ottica di raccogliere maggiori informazioni.

Al termine della prima giornata, comunque, i due piloti Ferrari sono sembrati abbastanza soddisfatti. “È stato un venerdì molto intenso e interessante”, ha dichiarato Sainz. “La pista di Monza è cambiata parecchio, con cordoli molto diversi e un nuovo asfalto. Per questo motivo le insidie e i limiti della vettura sono piuttosto diversi rispetto agli anni scorsi e abbiamo dovuto adattarci a un nuovo scenario in termini di setup e comprensione del degrado gomme“.