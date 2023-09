GP Italia, pagelle: il ruggito del leone

Max Verstappen non concede tregua e conquista la decima vittoria di fila. Ecco le nostre pagelle

Con un Verstappen da 10 e lode, il GP d’Italia disputatosi ieri a Monza ha messo ancora una volta Max sotto le luci dei riflettori. Con una gara da manuale, il pilota Red Bull assicura al team l’ennesimo successo e raggiunge l’incredibile risultato di 10 vittorie consecutive. Con un record come questo che altro voto potremmo dargli nelle nostre pagelle del GP d’Italia?

Anche il compagno Perez non si è fatto attendere e nonostante alcune perplessità (soprattutto dopo lo scandaloso risultato nelle prove libere) riesce a trappare un ottimo secondo posto, sottolineando un chiaro 1 – 2 nel Tempio della Velocità. 8, un po’ regalato.

Ferrari privata di tutto, anche dell’orologio

Non un weekend da incubo ma nemmeno il più roseo per i Tifosi della rossa. Sainz assicura il terzo posto al Cavallino, seguito dal compagno Leclerc in quarta posizione, e posiziona la sua monoposto sul podio anche se non nel gradino più alto come sperato dai fan. Ma la sfortuna continua, quando Carlos viene derubato sempre nella serata di ieri del suo orologio (anche se è riuscito a recuperarlo). Anche per loro, un 8 per l’aggressività nella battaglia; nonostante l’esito già scritto.

Doppietta anche per Mercedes

Buono il passo delle due Mercedes, che vede ancora una volta Russell davanti al compagno. Hamilton ha anche appena firmato un accordo con la scuderia fino al 2025. Lewis ha ancora tanto da dire e da dare, sta solo aspettando il ritorno ai fasti della Mercedes per poter combattere contro l’altra belva. Un ottimo 9 per i due inglesi, nella speranza di un ritorno aggressivo nelle prossime gare in previsione del pacchetto di aggiornamento finale previsto nelle prossime due gare.

Albon un capitolo a parte

Alex ci ha abituati a risultati inaspettati ed anche a Monza si è superato consolidando un settimo posto davanti a Norris. Lando, colpito dal compagno all’uscita dal pit, non è stato comunque all’altezza delle aspettative per tutto il weekend. McLaren dimostra ancora la sua inferiorità sulle piste ad alta velocità come Monza. Lando e Oscar restano comunque ottimi piloti e l’hanno dimostrato riuscendo comunque a conquistare qualche punticino. 7 di incoraggiamento per i due piloti mentre Albon non può non meritarsi un 9 e mezzo.

Il GP prima del GP

Tsunoda è costretto a ritirarsi ancor prima del via a causa di un problema alla sua monoposto, che lo costringe al ritiro dopo il giro di formazione. Gara sfortunata per il giapponese che non brilla da troppo tempo. A brillare è invece Liam Lawson, che nella sua seconda apparizione in F1 strappa l’11° posto dietro a Bottas. Con questo passo gara sembra un ottimo pilota promettente; sicuramente più di De Vries. Un bel 7 e mezzo per la nuova stella.

Il gruppo non si distingue

Stroll emerge dalla ventesima posizione per fermarsi in sedicesima posizione mentre Gasly rimane nel suo periodo nero e termina in quindicesima posizione nello stesso circuito in cui vinse nel 2020. Le Alpine si rialzeranno entro fine anno? voto 4 ad entrambi. Per tutti gli altri non c’è stata gara. Il distacco abissale non ha giovato in questo weekend anche se fortunatamente non abbiamo assistito a disastri come Hamilton-Verstappen 2021.

Una buona gara tutto sommato, anche se nessuno ha davvero brillato a parte la supernova Max Verstappen, come prevedibile. E voi? cosa ne pensate dei nostri voti in queste pagelle per il GP d’Italia?