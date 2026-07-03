GP Gran Bretagna, Sprint: la griglia di partenza

Lewis Hamilton conquista la pole nelle qualifiche sprint al GP di Gran Bretagna, davanti al pubblico di casa

Il weekend del GP di Gran Bretagna si accende subito sul leggendario tracciato di Silverstone con le qualifiche in previsione della Sprint di domani.

Nella sessione di oggi, valevole per stabilire la griglia di partenza della Sprint Race di sabato, a piazzare la zampata vincente è stato un monumentale Lewis Hamilton. Davanti al proprio pubblico di casa, il sette volte campione del mondo ha portato la sua Ferrari in cima alla lista dei tempi, conquistando una splendida mini-pole position e mandando in visibilio le tribune gremite.

Hamilton ha fatto segnare un crono eccezionale di 1:28.376 nell’ultimo e decisivo tentativo dell’SQ3, beffando per appena 11 millesimi la Mercedes del giovanissimo talento italiano Kimi Antonelli, che si deve così accontentare della seconda piazzola in prima fila. Una prestazione solida per la scuderia di Maranello, che riscatta prontamente le opache performance viste soltanto una settimana fa in Austria, dimostrando un grande feeling con i curvoni veloci del circuito britannico.

La classifica tra difficoltà e problemi

La seconda fila si preannuncia altrettanto rovente. Accanto alla Ferrari numero 16 di Charles Leclerc, autore del quarto tempo (+0.327), scatterà infatti la Red Bull di Max Verstappen. Il pilota olandese ha chiuso la sessione al terzo posto, staccato di circa tre decimi dalla vetta, e sarà sicuramente uno dei protagonisti più agguerriti nella corsa breve del sabato.

Subito dietro, in terza fila, si posizionano la Mercedes di George Russell (quinto) e la McLaren di Lando Norris (sesto), quest’ultimo apparso leggermente più in difficoltà dopo i danni subiti al condotto dei freni nelle prime fasi della sessione. A completare la Top 8 troviamo l’altra McLaren di Oscar Piastri, settimo, e la Red Bull di Isack Hadjar, ottavo dopo aver stupito tutti nella prima parte delle qualifiche.

Di seguito la griglia di partenza completa per la Sprint Race del GP di Silverstone:

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