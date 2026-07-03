GP Gran Bretagna, Hamilton: “Non ce lo aspettavamo”

Hamilton conquista la pole per la Sprint

Dopo aver sorpreso nelle prove libere, chiuse con il miglior tempo, Lewis Hamilton ha conquistato la pole per la Sprint del GP di Gran Bretagna con un tempo di 1:28.376. Alle sue spalle Kimi Antonelli, secondo in 1:28.387 e Max Verstappen, terzo in 1:28.697.

Dopo essere apparso titubante alla conferenza stampa di giovedì, dove aveva affermato che non pensava alla vittoria e aveva spiegato di sperare che il sostegno dei fan potesse contribuire a colmare il divario dagli altri team, oggi invece commenta: “Mi piace, è bellissimo. Adoro questo posto, adoro questo pubblico. Faccio fatica a esprimere cosa significhi realizzare questo sogno”.

“Ogni volta che affronti questa pista, curva dopo curva, acquisisci sempre più fiducia. Se riesci ad avere l’assetto giusto e alle spalle hai il lavoro di una squadra straordinaria, la macchina è grandiosa. Come ho detto, tutti in fabbrica stanno continuando a spingere, portiamo dei pezzi nuovi ogni weekend e questo dimostra che tutti stanno dando il massimo. Sono davvero grato di aver ottenuto questa pole position. Il team lo merita tantissimo, un grande ringraziamento a tutti quanti”, ha proseguito Hamilton.

Le parole di Hamilton in vista della Sprint e del GP di Gran Bretagna

Riguardo invece agli altri team ha dichiarato: “Siamo davanti alle Mercedes e alle Red Bull che hanno tantissima potenza. È tutto l’anno che stanno andando in modo fantastico, però stiamo continuando a spingere. Non ci aspettavamo venendo qui che saremmo stati in grado di competere per la prima fila. Per cui è una sorpresa fantastica e sono in estasi”.

Sul passo gara Hamilton invece si è mostrato fiducioso affermando: “Penso che il passo fosse buono. Abbiamo completato uno stint un po’ più lungo, ed è sembrato buono, abbiamo avuto sensazioni positive. Però parto in prima fila e non ricordo neanche quand’è l’ultima volta che sono partito in prima fila. Non è semplice quando dietro hai degli avversari così forti e che hanno più potenza rispetto a noi, però io farò del mio meglio per tenerli dietro“.