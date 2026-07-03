GP Gran Bretagna, Qualifiche Sprint: Hamilton in pole

GP Gran Bretagna 2026, le Qualifiche Sprint andate in scena poco fa sul circuito di Silverstone. Vediamo cosa è successo

Con la bandiera a scacchi, si chiudono le Qualifiche Sprint del GP Gran Bretagna 2026, che hanno stabilito la griglia di partenza della Sprint Race, in programma sabato alle 13.00.

Vediamo cosa è successo, nel corso di una sessione particolarmente calda, non solo a livello di sfide, ma anche per quanto riguardano le temperature.

SQ1: Disastro Aston

Si inizia la sessione, con la prima manche con temperature più calde rispetto a stamattina, intorno ai 44°C sull’asfalto.

Scendono tutti i piloti, con Andrea Kimi Antonelli che segna il primo riferimento della sessione in 1:29.818, staccando George Russell di 3 decimi. Subito dopo, è Lewis Hamilton a salire in testa, migliorando il riferimento di Charles Leclerc, in 1:29.582. Poi è la volta di Isack Hadjar a superare tutti con la sua Red Bull, ma la sua leadership è durata poco.

La vetta della classifica, viene infatti contesa a suon di giri veloci, dai piloti della Ferrari, con Hamilton che supera Leclerc, quest’ultimo autore del miglior tempo che ha fatto scivolare Hadjar in terza posizione.

Disastro in casa Aston Martin, altra squadra britannica, che non è riuscita a completare nemmeno un giro cronometrato.

Dopo il primo tentativo, i piloti a rischio eliminazione sono Ollie Bearman, Esteban Ocon, Valteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll.

Ultimi minuti molto concitati, con i piloti che hanno tentato il tutto e per tutto per evitare l’eliminazione. Bearman si è migliorato, ma alla fine non è stato sufficiente per finire tra gli eliminati, insieme a Ocon, Bottas, Alonso e Stroll.

Mentre il miglior tempo, è di Lewis Hamilton, davanti a Charles Leclerc e Isack Hadjar. In quarta posizione, Isack Hadjar, George Russell e Max Verstappen soltanto in sesta, davanti a Andrea Kimi Antonelli.

❌ ELIMINATED IN SQ1 ❌ 17: Bearman

18: Ocon

19: Perez

20: Bottas

21: Alonso

22: Stroll#F1Sprint #BritishGP pic.twitter.com/UZSCOhdTxS — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

SQ2: Russell che fatica!

Si parte con la seconda manche, con i piloti che scendono in pista con le Medium. Velocissimo Lewis Hamilton, che registra un ottimo tempo, 1:28.747, staccando Antonelli di 1 decimo e Leclerc di 2.

Hamilton starts SQ2 where he left off SQ1 P1 ☝️#F1Sprint #BritishGP pic.twitter.com/4d2ciSUPIF — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

Molto in difficoltà, George Russell con l’altra Mercedes, che sembra faticare a trovare il giusto ritmo, specialmente nel primo e secondo settore, e al momento è fermo in ottava posizione, con un gap di 7 decimi da Antonelli. E a meno di 1 minuto dal termine, è a rischio eliminazione.

Racing Bulls e Alpine, hanno optato per una strategia alternativa, partendo per il giro lanciato soltanto a meno di 1 minuto dal termine.

George Russell con un colpo di reni, riesce a salire di qualche posizione e salvarsi dall’eliminazione.

Piloti eliminati da questa manche, sono Gasly, Bortoleto, Hulkenberg, Colapinto, Sainz, Albon.

La classifica della seconda manche, vede Lewis Hamilton in prima posizione, seguito da Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Liam Lawson, Oscar Piastri, Max Verstappen sesto. Alle spalle dell’olandese, c’è George Russsell, Isack Hadjar, Arvid Lindblad e Lando Norris decimo.

SQ3: Super Lewis pole

Nel corso della SQ1, Lando Norris ha perso un’appendice aerodinamica, pertanto i meccanici della McLaren intenti a lavorare sulla sua monoposto.

Ora è la volta dell’ultima manche, quella decisiva, nella quale i dieci piloti si contendono la pole position per la Sprint Race.

Finalmente sono scesi tutti i piloti, per un solo tentativo a disposizione. Lando Norris supera Oscar Piastri per 32 millesimi, con il miglior tempo in 1:28.740. Ma poi a sorpresa, è Lewis Hamilton a prendersi la pole position con un super tempo in 1:28.386, staccando Andrea Kimi Antonelli di appena 11 millesimi.