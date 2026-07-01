GP Gran Bretagna 2026: guida completa e anteprima della gara

Formula 1 Pirelli GP Gran Bretagna, round 9° della stagione 2026 e con la Sprint Race. Altra storica tappa ci attende nel weekend, si va a Silverstone

Archiviato il GP Austria e le colline della Stiria, si va verso uno degli appuntamenti più storici, iconici, selettivi e attesi del calendario 2026, il GP Bretagna e Silverstone.

Il circuito di Silverstone, tappa classica e dove si respira tanta storia legata alla Formula 1: è proprio qui, nel 1950 che il Circus ha mosso i suoi primissimi passi, con il primo Gran Premio della sua storia lunga 76 anni.

GP Gran Bretagna e Silverstone, è la gara di casa per la maggior parte dei team e di molti piloti presenti in Formula 1, nonché proprio del Circus, in particolare di Aston Martin (la sede è a Silverstone), Red Bull, Mercedes, McLaren, Williams, Alpine, Haas e anche la neo-arrivata Cadillac.

Per quanto riguarda i piloti britannici, parliamo di Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris, Ollie Bearman, Alex Albon (anglo-tailandese) e l’esordiente, Arvid Lindblad (pilota britannico, con origini indiane e svedesi)

Il leggendario tracciato di Silverstone, è pronto a ospitare la 9° tappa del mondiale di Formula 1 2026, che vedrà andare in scena il format della Sprint Race.

Sarà derby in Mercedes? A casa di Russell, Antonelli vuole vincere

In casa Mercedes, l’aria è davvero tagliente e quasi a limite… George Russell torna a casa sua, in Gran Bretagna galvanizzato dalla ritrovata vittoria, conquistata al Red Bull Ring. Autore anche della pole position in qualifica, il pilota britannico è riuscito a gestire al meglio il tutto, e il successo l’ha permesso di accorciare le distanze nella classifica mondiale, con un gap di 40 punti dal compagno di squadra.

Nell’altro lato del box, Andrea Kimi Antonelli mastica amaro: ha pagato a caro prezzo, una partenza difficile e qualche grattacapo al bilanciamento dei freni. Nel finale, è stato autore di una rimonta a suon di giri veloci e sorpassi, ma al traguardo si è dovuto accontentare del terzo posto e quindi del podio.

Nel weekend di casa del team di Brackley, la sfida tra i due compagni di squadra promette scintille fin dal venerdì, per buona pace di Toto Wolff.

Pronto a infilarsi tra i due, sarà sicuramente Max Verstappen. Al Red Bull Ring, l’olandese è stato autore di una prestazione molto forte, battendo Lewis Hamilton in fase di sorpasso e difendendo la seconda posizione dall’assalto di Antonelli. La Red Bull grazie alle novità, sembra aver ritrovato una grandissima efficienza a livello di velocità, elemento fondamentale per affrontare i lunghissimi rettilinei del tracciato britannico. E chissà…

Ferrari, obiettivo dimenticare la Stiria

Il fine settimana di Silverstone per la Ferrari, dovrà rappresentare il riscatto. Il GP Austria, è stato un vero e proprio calvario per la SF-26, che ha sofferto il degrado degli pneumatici con il caldo della Stiria, e sicuramente a livello di competitività e velocità.

Lewis Hamilton, pilota di casa, conosce ogni singolo segreto della pista di Silverstone e davanti alla marea di tifosi britannici, sicuramente vorrà tornare a lottare per il podio.

Charles Leclerc ha di sicuro bisogno di una svolta netta. Reduce da una sequenza di gare sfortunate, e dall’ottavo posto di Spielberg, condito da frustrazione. Il monegasco attende la prossima tappa e la Sprint, per resettare la mente e ritrovare quel feeling ad alta velocità, che a Silverstone in passato, lo ha visto grande protagonista.

Infine, non dimentichiamoci della McLaren, possibile protagonista in casa e con la speranza di riscattare il weekend austriaco. Lando Norris, vincitore della passata edizione del GP Gran Bretagna, può contare sul supporto del pubblico di casa.

Silverstone International Circuit

Il circuito di Silverstone è situato a cavallo di due contee: metà nel Buckinghamshire e l’altra metà nella piccola località del Northampstonshire con poco più di duemila abitanti.

La sua conformazione la rende tra le piste più veloci del Campionato e per la sua storia, rappresenta uno dei circuito più affascinanti al mondo. Il tracciato nasce nel 1948, in un’area in cui sorgeva un aeroporto della Royal Air Force utilizzata nella Seconda Guerra Mondiale, sfruttando le tre piste usate dagli aerei disposte a triangolo e che storicamente erano usate unendole e raccordate tramite curve, disegnate con delle balle di fieno. In questo modo si poteva avere rettilinei lunghi, e di conseguenza, velocità molto elevate per le macchine di quel periodo storico. Le curve non erano molto difficili avendo così una media oraria sul giro elevato, rendendo il tracciato il più veloce del mondo.

Nel corso degli anni, la pista ha subito numerosi lavori di modifiche, che ne hanno cambiato il layout anche per assecondare le esigenze e migliorare la sicurezza. Tra le modifiche più importanti: alla curva “Becketts” nel 1991 dove fu sistemata una sequenza di curve che per la sua difficoltà e spettacolarità è considerata tra le più emozionanti del mondiale, ancora oggi presenti: la trio “Maggots-Becketts-Chapel”. Nel 2011, la pista subì altri lavori di modifica, che vede spostare la linea del traguardo e una struttura più rinnovata.

La prima edizione del GP Gran Bretagna si è disputato a Silverstone nel 1950, dando così vita alla Formula 1. Una tappa da sempre presente nel calendario, nel corso di tutti gli anni di esistenza della Formula 1, tranne quando si disputò ad Aintree e a Brands Hatch. Motivo in più perché è tra gli appuntamenti più attesi e che richiama un gran numero di appassionati.

Pirelli: C1, C2, C3

C1 P Zero White Hard;

C2 P Zero Yellow Medium;

C3 P Zero Red Soft.

Tornano le mescole più dure della gamma, selezionate da Pirelli per il GP Gran Bretagna 2026, dopo quelle più morbide viste lo scorso weekend a Spielberg.

Una scelta diversa da quella vista, nella passata edizione del GP Gran Bretagna, vinta dalla McLaren di Lando Norris.

La pista di Silverstone, è una delle più lunghe del mondiale, caratterizzata da curve ad alta velocità che generano forze laterali molto elevate, simili a quelle che si registrano a Suzuka e Spa-Francorchamps. L’asse anteriore è quello più sollecitato, e in particolare la gomma sinistra è maggiormente soggetta a usura per la prevalenza di curve a destra.

Per affrontare al meglio il tracciato, sarà necessario un buon assetto e un ottimo bilanciamento, perché riesca ad adattarsi alle caratteristiche, tra sezioni più lente, sequenze di curve veloci e ad alta energia, come il complesso Maggots-Becketts-Chapel.

Pirelli è il Title Sponsor del GP Gran Bretagna, così come lo sarà per il GP d’Italia a Monza.

Attenzione al meteo! La tappa di Silverstone è stata collocata in piena estate, tuttavia è tradizione aspettarsi temperature e condizioni meteorologiche variabili, in terra britannica. Vento e pioggia, possono arrivare all’improvviso, benché la presenza di sole e cielo limpido fino a un minuto prima, e cambiare le carte in tavola, anche durante la gara.

Che Tempo farà?

Abbiamo dato uno sguardo alle previsioni meteo, per il GP Gran Bretagna 2026. Secondo quest’ultime, il weekend non vedrà la presenza della pioggia. Ma come diciamo spesso, mantenere un occhio costante alle previsioni, non è mai una cattiva idea per non trovarsi impreparati.

Dimenticatevi le torride temperature austriache, dell’ultimo fine settimana. Il GP Gran Bretagna, sarà caratterizzato da temperature estive tipiche di queste terre, con le massime che difficilmente arriveranno a toccare i 30°C.

Attenzione al vento, qui spesso protagonista anche con raffiche molto forti nel corso di tutto il weekend.

Venerdì 03 luglio 2026

Temperature: max 25°C, min 11°C; cielo sereno o poco nuvoloso; precipitazioni assenti; umidità al 54%. Vento atteso tra 7 e 10 km/h

Sabato 04 luglio 2026

Temperature: max 27°C, min 14°C; cielo sereno, possibilità di nuvole nel pomeriggio; precipitazioni assenti; umidità al 59%. Vento atteso tra 10 e 12 km/h

Domenica 05 luglio 2026

Temperature: max 27°C, min 15°C; cielo soleggiato e sereno per tutta la giornata; precipitazioni assenti; umidità al 44%. Vento atteso intorno a 11 km/h