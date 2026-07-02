GP Gran Bretagna: la conferenza stampa dei top team

Lando Norris apre il GP di Gran Bretagna

Con la conferenza stampa del GP di Gran Bretagna prende ufficialmente il via il weekend di Silverstone, gara di casa per molti piloti, tra cui Lando Norris, che lo scorso anno conquistò qui la sua quarta vittoria di stagione. Quest’anno, però, la situazione è diversa: finora Norris è salito sul podio solo una volta, chiudendo terzo.

“Correre in casa da campione in carica è una figata. È bello ogni anno, è sempre una gioia davanti al pubblico di casa, agli amici e alla famiglia. Sono venuti qui per la prima volta nel 2019, ma dopo la vittoria del campionato non sento più la pressione di dover venire qui e vincere. Ma è chiaro che l’obiettivo resta quello“, commenta così il pilota McLaren, tornando con la mente alla vittoria dello scorso anno.

Riguardo invece alle numerose voci di un possibile trasferimento di Verstappen alla McLaren, Norris ha dichiarato: “Verstappen e le conversazioni con la dirigenza McLaren? Onestamente tanti piloti vogliono venire da noi, che io ne sappia. Ma credo sia una cosa positiva che un quattro volte campione voglia entrare nel team. Sempre che sia vero. Ma non credo sia una questione del presente, io sarò qui per molti anni e sono molto concentrato su questo”.

Le parole di Hamilton durante la conferenza stampa

“Il legame tra me e Silverstone è lungo 20 anni, quindi è profondo. È fenomenale quando torno qui e questa volta ci sarà un altro record di pubblico in un momento in cui c’è Wimbledon e l’Inghilterra che è ancora in corsa al Mondiale di calcio”, riflette Hamilton dando inizio alla seconda parte della conferenza stampa del GP di Gran Bretagna.

Ripensando invece allo scorso GP, che aveva definito un ritorno alla realtà dopo quello di Barcellona, Hamilton ha aggiunto: “Abbiamo perso parecchio in rettilineo e, anche se penso che la Ferrari sia una grande macchina, quel problema va risolto. Anche qui ci sono rettilinei importanti”.

Sulla possibilità di conquistare un podio, il pilota Ferrari ha dichiarato: “I miei ingegneri mi hanno chiesto molto su Silverstone e spero di averli indirizzati sulla strada giusta. Al trofeo non penso molto, semmai penso a eseguire tutto nel miglior modo possibile. Spero che qui a casa l’aiuto dei fan possa aiutare a colmare il divario dagli altri”.