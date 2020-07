GP Gran Bretagna, Red Bull: “Venerdì di libere piuttosto positivo”

Giornata di libere piuttosto positiva in casa Red Bull, anche se il cambiamento del meteo potrebbe mescolare le carte in tavola. Ma la Mercedes si è nascosta?

Nella prima sessione di libere la Red Bull si è piazzata in quarta e prima posizione, rispettivamente con Alex Albon e Max Verstappen. Invece nella seconda sessione di libere il team di Milton Keynes ha ottenuto la seconda e la 14esima piazza. Il thailandese ha effettuato rispettivamente 24 e 13 giri e le posizioni avute l’ha ottenute con i crono di 1’28″129 e 1’27″364. Invece l’olandese ha effettuato rispettivamente 27 e 23 giri e le posizioni avute l’ha ottenute con i crono di 1’27″442 e 1’28″390.

DICHIARAZIONI ALBON

Alex Albon a riguardo ha affermato:“Ci sono molti aspetti positivi ottenuti oggi, nonostante l’incidente avuto. Sto bene e non è andata poi così male la giornata. Daremo un’occhiata ai dati e vedremo cosa è successo nello specifico durante l’incidente. Come squadra, penso che abbiamo sicuramente fatto un passo in avanti. Onestamente ci aspettavamo che andasse peggio oggi”.

🗣 “I’m fine and it wasn’t that bad. The rear just went away quite quickly.” @alex_albon on the #BritishGP 🇬🇧 More here 👉 https://t.co/kqAzgui3dY #F1 pic.twitter.com/J4qT7Z0GNX — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) July 31, 2020

“Ovviamente sono abbastanza sicuro che la Mercedes si nasconda molto, quindi domani vedremo come andrà. Credo che la nostra monoposto sia più equilibrata e perciò riusciamo a gestirla meglio. Il vento e le temperature di domani saranno differenti da quelle avute oggi, quindi di conseguenza sarà tutto diverso” ha così concluso il pilota della Red Bull a riguardo della giornata di libere.

DICHIARAZIONI VERSTAPPEN

Max Verstappen a riguardo ha dichiarato: “Non ho un tempo adeguato sul tabellone per la seconda sessione di libere perché mi sono concentrato sul passo gara. Ma alla fine non importa siamo ancora a venerdì. Questa non è stata una brutta giornata per noi. Continuiamo a sviluppare e portare nuovi componenti alla monoposto che sembrano funzionare un po’ meglio. Sono perciò molto contento di questo e della direzione che stiamo seguendo”.

We had a positive start to the weekend. We keep working on improving the car and it already felt better, so I’m happy with that #KeepPushing #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/SKIaZdNaSz — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 31, 2020

“Naturalmente ci sono ancora cose che possiamo migliorare e il venerdì non sai mai esattamente come sono messi gli altri. Continueremo a lavorare, ma nel complesso la vettura sembra più equilibrata. Sul passo gara siamo andati abbastanza bene, ma chissà come sarà il meteo per il resto del fine settimana. Chissà come questo cambierà le cose! Nel complesso, direi che è stata una giornata positiva, ma vedremo dove saremo davvero domani” ha così concluso il pilota della Red Bull a riguardo della giornata di libere.