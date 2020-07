GP Gran Bretagna, FP1: Verstappen al comando

Dopo una settimana di pausa la Formula 1 è tornata per correre il quarto appuntamento del mondiale 2020, sul circuito di Silverstone. Il lavoro dei team in pista è stato molto diversificato, alcune squadre hanno provato nuove componenti, altre invece ne hanno approfittato per provare assetti da adattare a piste a basso carico. In particolare, Mercedes, McLaren e Red Bull hanno portato aggiornamenti per cercare di migliorare le monoposto. Tra le novità in pista, abbiamo avuto il piacere di rivedere al volante Nico Hulkenberg, che sostituisce Sergio Perez risultato positivo al test Covid 19.

A segnare il primo tempo è stato Verstappen, che ha mostrato fin da subito di aver un buon feeling con la pista e la sua monoposto. A seguirlo troviamo il sei volte Campione del Mondo e Stroll distaccati rispettivamente di quattro e cinque decimi, entrambi con mescole gialle.

La Mercedes si è presentata a Silverston con degli aggiornamenti e mostrando ancora una volta la propria competitività. Infatti, nonostante nessuno dei due piloti abbia segnato il primo tempo, troviamo Hamilton in seconda posizione, che ha registrato il tempo con la gomma media. Il finlandese, invece, ha segnato il sesto tempo, dietro al monegasco.

Dopo lo scarso successo degli aggiornamenti portati in Ungheria, la Red Bull ha portato delle novità anche per il quarto appuntamento del mondiale. In particolare hanno approfittato della prima sessione di prove libere per raccogliere dati sulle modifiche fatte al muso e all’ala anteriore della RB20. I due piloti hanno terminato la sessione in prima e quarta posizione segnando il tempo con la mescola più morbida.

Invece, non è iniziato bene il weekend di gara in casa Ferrari. Il team di Maranello, che aveva già annunciato l’assenza di aggiornamenti, si sono concentrati sulla comprensione della vettura grazie al lavoro portato avanti da Leclerc. Il monegasco ha terminato le FP1 in quinta posizione. Invece, il pilota tedesco non ha avuto l’occasione di registrare il tempo, poichè a causa di un problema all’intercooler ha dovuto terminare la sessione.

