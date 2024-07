GP Gran Bretagna, Norris: “Voglio creare un bello spettacolo”

Lando Norris si dimostra ancora al top anche nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna. Tuttavia, deve “accontentarsi” del terzo posto, dietro ai connazionali

Tre britannici nelle prime tre posizioni. È questa la notizia più entusiasmante di oggi. E di Verstappen si vede l’ombra solo alle loro spalle, in quanto il Campione del Mondo partirà dalla quarta casella in griglia. Un weekend tutto all’insegna del “fatto in casa”, con Norris, terzo classificato in qualifica, che ha raggiunto la vetta di due prove libere su tre, ma che dovrà accontentarsi della seconda fila alla partenza del GP di Gran Bretagna. Un buon risultato che sarebbe però potuto essere migliore senza una piccola sbavatura nell’ultimo giro.

Tanta voglia di lottare: la velocità c’è e Norris vuole sfruttarla

“Sono stato il più veloce fino alla fine, però sono contento, tre britannici nelle prime tre posizioni qui è davvero bello” afferma Lando Norris, sottolineando l’impresa dei piloti di casa. “Ho fatto dei buoni giri ma George e Lewis hanno fatto un lavoro eccellente, hanno fatto davvero degli ottimi giri. Da parte mia ho commesso un piccolo errore all’ultimo tentativo ma il terzo posto è comunque buono”. Mea culpa del britannico che però ammette i grossi passi avanti fatti da Mercedes, sebbene McLaren sembri ancora leggermente più competitiva.

Una partenza come quella dello scorso anno? Norris risponde sottolineando l’imprevedibilità del meteo: “Potrebbe piovere. Ci si aspetta che piova di nuovo domani quindi sono entusiasta, può essere una bella gara”. Tuttavia, Mercedes performa molto bene sul bagnato, con Hamilton pilota re della pioggia. Ma ciò non spaventa il numero 4: “Sono veloce, posso lottare sia con George che con Lewis, non vedo l’ora di creare un bello spettacolo. Sono entusiasta. Spero che domani avremo delle belle battaglie, non vedo l’ora” conclude così Lando Norris, pronto per divertirsi e divertire in gara.